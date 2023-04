Rilancio Juve, Allegri sul piedistallo: “Grande allenatore”

Il tecnico della Juventus, autore di una graduale ripresa in campionato, è stato enfatizzato dall’ex centravanti dell’82 prima dell’incontro con la Lazio

Nonostante la forte penalizzazione in classifica, la Juventus ha reagito ottimamente alle critiche e il polverone mediatico in cui è stata invischiata nell’ultimo periodo a suon di buone prestazioni e risultati convincenti soprattutto in campionato.

Sono infatti sette le vittorie nelle ultime otto uscite ufficiali, lasciando spazio agli uomini di Massimiliano Allegri grandi chance di fare risultato anche contro la Lazio per avvicinarsi ulteriormente al posto che spetterebbe loro in classifica se la penalizzazione non esistesse. In vista dell’incontro d’alta classe, l’ex centravanti bianconero nel triennio dall’82 all’85 nonché vicepresidente UEFA Zbigniew Boniek ha commentato apertamente lo scenario in cui si ritrova la Juventus nel corso dell’intervista in diretta sul canale streaming ‘TvPlay‘.

Boniek non fa pronostici, poi esalta Allegri

“Sarà una bella partita sotto tanti punti di vista. La Juventus è in un buon momento di forma, vince tutte le ultime partite. Anche la Lazio è tatticamente molto forte, se non addirittura superiore. Difficile fare pronostici“, ha aperto Boniek senza scomporsi.

Secondo l’ex attaccante, il percorso compiuto sinora da Allegri merita elogi e invita la tifoseria a credere ancora in lui per il prossimo futuro: “Ovviamente non sono io a decidere quale sarà il suo futuro, se dentro o fuori l’organigramma della Juventus. Allegri mi è simpatico ed è anche piuttosto bravo nel fare il suo lavoro. Credo sia uno degli allenatori top del panorama europeo“. Da questo, dunque, il club potrebbe ripartire donando ulteriore fiducia al tecnico che negli ultimi anni ha spaccato in due gli appassionati. Tutto dipenderà, come logico, dai risultati di squadra che verranno raggiunti al termine della stagione.