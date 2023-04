Milan-Empoli, formazioni ufficiali: rivoluzione Pioli, out tre big

Le probabili formazioni di Milan-Empoli, match valevole la giornata numero 29 di Serie A: Pioli con la testa al Napoli

Dopo il successo contro gli azzurri in campionato, il Milan è pronto a scendere in campo a San Siro per sfidare l’Empoli.

Stefano Pioli cambia rispetto alla vittoria del Maradona. Inevitabilmente la testa è già alla Champions League ma per i rossoneri è vietato abbassare la guardia.

Nella giornata di ieri tutto lasciava pensare che le novità sarebbero state solamente due ma così non sarà. Confermate la presenza di Thiaw e Saelemaekers al posto di Simon Kjaer e Brahim Díaz ma si accomoderanno in panchina, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, anche Rafael Leao e Rade Krunic, per lasciare spazio ad Ante Rebic e Tommaso Pobega. Ma non è finita qui anche Olivier Giroud può finire fuori, lasciando spazio a Divock Origi ma qui il ballottaggio è ancora più serrato.

Per quanto riguarda l’Empoli, schierato con il consueto 4-3-1-2, Zanetti è pronto a puntare sui suoi giocatori migliori. L’unica grande assenza sarà quella di Vicario, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Ci sarà così modo per il Milan di vedere da vicino Parisi e Baldanzi finiti nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara. In attacco chiaramente spazio a Ciccio Caputo, che non ha alcuna intenzione di smettere di segnare.

Le formazioni UFFICIALI di Milan-Empoli

Ecco le formazioni di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Pobega, Rebic; Origi.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ibrahimovic, Kalulu

Diffidati: Calabria, Kalulu, Kjaer e Rebic

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.

Squalificati: Tonelli

Infortunati: Vicario

Diffidati: Fazzini

Serie A, Milan-Empoli: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e l’Empoli, che avrà inizio alle ore 21.00 di venerdì 7 aprile a San Siro, sarà trasmessa in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Su quest’ultima piattaforma, attraverso i canali Sky Sport Uno (201) Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). Per chi volesse vedere la partita tra i rossoneri e gli azzurri in streaming, potrà farlo oltre che sulle app Sky Go e DAZN, anche su NOW.

Il calendario di Milan ed Empoli

C’è la Champions League nella testa del Milan e la formazione che Pioli schiererà stasera ne è una prova. Dopo il match contro l’Empoli, i rossoneri dovranno vedersela in una nuova doppia sfida, contro il Napoli: l’andata dei quarti è in programma a San Siro mercoledì, con il ritorno sei giorni dopo al Maradona. In mezzo il match di Serie A contro il Bologna. L’intenso mese di aprile andrà così in archivio con il Diavolo che farà visita alla Roma di Mourinho.

Con il successo contro il Lecce, l’Empoli, invece, ha fatto un grande passo in avanti verso la salvezza. I punti di vantaggio sul Verona, terzultimo, sono ben dodici. Dopo la sfida di San Siro, altre due partite contro squadre lombarde: prima la Cremonese in trasferta, poi l’Inter in casa. Il 30 aprile Parisi e compagni saranno, infine, ospiti del Sassuolo per l’ultima partita del mese.