Lecce-Napoli, le formazioni UFFICIALI: poco turnover per Spalletti

Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A è in programma alle ore 19 allo stadio ‘Via del Mare’

Il Lecce per interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive, il Napoli per dimenticare la debacle casalinga col Milan e compiere un altro passo verso lo Scudetto. La sfida della 29esima giornata di Serie A, in programma allo stadio ‘Via del Mare’, si preannuncia molto interessante e per nulla scontata.

“Mancano cinque vittorie per il tricolore”, ha detto Spalletti nella conferenza di vigilia. In vista dell’altra sfida coi rossoneri, stavolta in Champions e al ‘Meazza’ mercoledì prossimo, il tecnico azzurro mescolerà un po’ le carte affidandosi al turnover. In difesa dovrebbe avere una chance Juan Jesus, fresco di rinnovo, al fianco del sud-coreano Kim. Davanti Simeone più di Raspadori, con Osimhen che proverà a rientrare proprio contro la formazione di Pioli. Nel terzetto offensivo ci sarano Lozano, a scapito di Politano, e Kvaratskhelia. A centrocampo, invece, probabile spazio dal 1′ per Elmas, quest’anno spesso il dodicesimo uomo del Napoli, e Tanguy Ndombele al posto rispettivamente di Zielinski e Anguissa.

Lecce atteso con il consueto 4-3-3, lo stesso modulo del Napoli. Baroni manderà in campo l’undici migliore possibile. Al centro della difesa rientrerà Umtiti, in mediana Maleh data la squalifica di Blin. Rispetto al match con l’Empoli, il tridente essere quasi del tutto nuovo. Unico ‘superstite’ Strefezza, visto che l’allenatore dei salentini è orientato a schierare Di Francesco e Ceesay a svantaggio di Banda e Colombo.

Le formazioni UFFICIALI di Lecce-Napoli

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Napoli:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni

Squalificati: Blin (1)

Infortunati: Dermaku, Pongracic

Diffidati: Banda, Colombo, Strefezza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Squalificati: nessuno

Infortunati: Bereszynski, Osimhen, Demme

Diffidati: Kim, Osimhen, Ndombele

Serie A, Lecce-Napoli: dove vederla in tv

Lecce-Napoli sarà il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Il match di scena al ‘Via del Mare’ sarà trasmesso in diretta su Dazn per gli abbonati. All’andata i salentini sono riusciti a fermare Kim e compagni sul punteggio di 1-1.

Il calendario di Lecce e Napoli

Dopo il Lecce, il Napoli ritroverà il Milan ma per l’andata dei quarti di Champions League. Poi di nuovo testa al campionato, con la sfida casalinga contro il Verona. Il 18 aprile il ritorno coi rossoneri da dentro o fuori, cinque giorni più tardi il big match con la Juventus a Torino.

Dopo gli azzurri, invece, Hjulmand e compagni avranno un trittico a dir poco impegnativo: Sampdoria in casa, Milan a ‘San Siro’ e Udinese fra le mura amiche.