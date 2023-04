Juve, lo stop della curva non basta: “Stadio chiuso per un mese”

Fa discutere la chiusura della Curva Sud dell’Allianz Stadium per Juventus-Napoli. L’ex Serie A rilancia: “Va chiuso lo stadio”

Il Giudice Sportivo ha deciso la chiusura della Curva Sud della Juventus dopo i fatti di Coppa Italia che hanno coinvolto Lukaku.

La squalifica sarà scontata nella prossima partita casalinga di campionato, che coincide con il big match contro il Napoli di Spalletti. Il club bianconero sembra intenzionato a presentare ricorso, nel frattempo sul caso si è espresso anche un ex Serie A che ha vissuto la stessa situazione di Lukaku. Si tratta di Marc Zoro, che in una Messina-Inter, quando vestiva la maglia dei siciliani, fermò il gioco per insulti razzisti. L’ex difensore chiede provvedimenti ancora più severi: “Io fermai la gara, lo rifarei anche oggi. Lo stadio va chiuso per un mese… Serve una soluzione drastica. Prima un mese, poi due, poi tre. Ogni volta che qualcuno si rende protagonista di questi gesti, come i versi della scimmia o gli insulti, si chiude tutto l’impianto e poi si ricomincia da capo”.

Caso Lukaku, Zoro: “Lo stadio va chiuso per un mese…”

Zoro è tornato sulla sua personale esperienza nel 2005: “Ero vicino alla linea di fondo, ho sentito di tutto e non ci ho visto più”.

“È chiaro che se giochi davanti a cinquantamila persone, e i tifosi iniziano a fischiarti, a fare il verso della scimmia e a tartassarti con quei maledetti buu razzisti, allora qualcosa scatta. Io a Messina sono esploso”, ha raccontato l’ex terzino. I due responsabili degli insulti razzisti a Lukaku sono stati già individuati dalla Juventus, che ha subito preso provvedimenti escludendoli dallo Stadium.