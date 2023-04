HIGHLIGHTS | Il Lecce fa sudare il Napoli: quattro vittorie allo Scudetto

Il pasticcio Gallo-Falcone regala tre punti sofferti alla squadra di Spalletti, ormai a un passo da quel Tricolore che manca da 33 anni. ‘Ansia’ per Simeone

Il Napoli sbanca a fatica il ‘Via del Mare’ ed è sempre più vicino allo Scudetto. “Mancano cinque vittorie” aveva detto Spalletti alla vigilia. Ora quattro, a un traguardo che in città aspettano da ben 33 anni.

Il Lecce ha fatto tremare gli azzurri, che venivano dal pesante 4-0 patito al ‘Maradona’ contro quel Milan che sfideranno nuovamente mercoledì prossimo, seppur in Champions e al ‘Meazza’. Al vantaggio siglato da Di Lorenzo poco prima del ventesimo del primo tempo ha risposto Di Francesco a inizio ripresa. Nemmeno un quarto d’ora più tardi, però, ‘pasticcio’ Gallo-Falcone e il Napoli torna avanti. Nel finale i partenopei perdono per infortunio Simeone e continuano un po’ a soffrire dietro per via della voglia dei padroni di casa di acciuffare un pareggio che sarebbe stato anche meritato.





LECCE-NAPOLI 1-2

18′ Di Lorenzo (N), 52′ Di Francesco (L), 64′ aut.Falcone (L)

A breve gli highlights del match