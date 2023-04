DIRETTA Serie A, Lecce-Napoli 0-1: Di Lorenzo firma il vantaggio LIVE

Il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Napoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Riscattarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan e preservare energie fisiche e mentali in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro i rossoneri. Stretto tra queste due necessità, il Napoli fa visita al Lecce nell’anticipo delle 19 della ventinovesima giornata di Serie A.

Lo 0-4 di domenica scorsa non avrà sicuramente ripercussioni dal punto di vista della classifica, ma potrebbe lasciare qualche strascico dal punto di vista mentale. Luciano Spalletti non vuole cali di tensione, soprattutto di fronte ad un avversario che nel girone d’andata è stato tra i pochi a non perdere contro i partenopei (1-1). Ancora privi di Victor Osimhen, gli azzurri affrontano una squadra in grande crisi. Reduce da cinque sconfitte consecutive, l’undici allenato da Marco Baroni è scivolato in sedicesima posizione, a otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Lecce-Napoli, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma alle 19, Lecce-Napoli sarà visibile su ‘DAZN’. Gli abbonati a ‘Sky’ e ‘DAZN’ potranno vederla anche sul canale 214 del decoder satellitare, attivando Zona DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan e Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana* 29; Lecce 27; Spezia 25; Verona 19, Sampdoria 15; Cremonese 13.

*una gara in più

** 15 punti di penalizzazione