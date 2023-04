Tutto vero, è UFFICIALE: Lampard torna al Chelsea

La ‘Bandiera’ dei londinesi prende il posto dell’esonerato Potter e ha firmato un contratto fino al termine della stagione

Mancava solo l’ufficialità giunta in questi istanti: Frank Lampard torna al Chelsea. La ‘Bandiera’ del club londinese prende il posto dell’esonerato Potter. Il 44enne ha firmato un contratto valido fino al termine di questa stagione, quando al suo posto – a meno di un exploit – arriverà un altro tecnico. Oggi sono in corsa Nagelsmann e Luis Enrique.

“Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge – le parole dei proprietari dei ‘Blues’, Todd Boehly e Behdad Eghbali al sito ufficiale – Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda di questo club. Mentre continuiamo la nostra approfondita ed esaustiva valutazione per un primo allenatore in modo permanente, vogliamo dare ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il prosieguo della stagione. (…) Sabato abbiamo una partita importante contro i Wolves e poi rivolgeremo la nostra attenzione ai quarti di finale di Champions League previsti la prossima settimana a Madrid. Daremo a Frank il nostro pieno sostegno, mentre miriamo a ottenere il miglior risultato possibile dalle restanti partite”.

Lampard ha giocato per 13 stagioni al Chelsea. Da allenatore un anno e mezzo, dall’estate 2019 al gennaio 2021 quando venne esonerato per far posto a Tuchel che – qualche mese più tardi – vinse la Champions League battendo in finale il Manchester City di Guardiola.