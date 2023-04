Penalizzazione Juve, svolta nel processo: “Costretti a ridargli i 15 punti”

La Juventus prosegue la propria corsa in campo, e al contempo lavora al di fuori per risolvere le vicende extra. L’annuncio dell’avvocato sulla penalizzazione

Si divide ancora su più campi di gioco la stagione della Juventus, tra i risultati da provare a raggiungere e le vicende extra ancora aperte. In Serie A i bianconeri sono in rimonta, a dispetto dei 15 punti di penalizzazione incassati nei mesi scorsi.

Ancora aperta anche la corsa nelle coppe con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tutta da giocare contro l’Inter a San Siro, e i quarti di Europa League da vivere con lo Sporting. Allegri è quindi impegnato nel provare a raddrizzare nel miglior modo possibile un’annata parecchio condizionata anche dalle vicende extra campo della società. C’è attesa per i deferimenti per la manovra stipendi e per la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Tanti i tavoli di lavoro quindi per il club bianconero, che spera di risolvere al meglio un’annata particolarmente problematica.

Caso Juventus, l’avvocato Afeltra: “Con nuovo processo rischiano anche più di 15 punti”

I 15 punti di penalizzazione in campionato pesano, ma c’è chi come l’avvocato Roberto Afeltra appare indirizzato verso una rimozione degli stessi.

Nello specifico, ai microfoni di ‘Radio Radio’ Afeltra ha ammesso: “I procedimenti sportivi nei confronti della Juve sono stati effettuati in difetto di un atto procedimentale. Quindi il collegio di garanzia non potrà confermare la penalizzazione e sarà costretto a ridare i 15 punti”.

Parole importanti quelle dell’avvocato che poi delinea le strade papabili: “Dopodiché ha solo due alternative: annullare la sentenza con rinvio ad un nuovo giudizio oppure annullarla senza alcun rinvio e lì si chiuderebbe la vicenda. Se rinviano tutto alla corte di appello federale, non ci sarebbero i tempi tecnici per aspettare le motivazioni della sentenza del 19 aprile e fare altri due gradi di giudizio, a meno che non vengano dimezzati i tempi per finire entro giugno e a quel punto potrebbero dargli anche più di 15 punti di penalizzazione“. Tutto quindi ancora aperto per l’avvocato che ha provato a fare il punto della situazione.