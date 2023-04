“Offerta fuori dal mondo, sono scandalizzato”: 60 milioni in più

Tiene banco un’offerta davvero impressionante che potrebbe arrivare per un allenatore attualmente alla guida di una squadra di Serie A

Nel mondo del calcio girano sempre tantissimi soldi e non è una novità. Tra i costi dei cartellini dei giocatori alle stelle e ingaggi faraonici, sono sempre tante le polemiche che si scatenano.

Ma anche il mercato degli allenatori non è da sottovalutare. Soprattutto negli ultimi anni, anche i trainer sono stati al centro di diverse trattative, perché al centro degli interessi di più società e sia per liberarli da vincoli contrattuali in essere attraverso clausole rescissorie o indennizzi ai club. Non è questo il caso in questione, ma le cifre che girano sono davvero da capogiro. Parliamo dell’offerta ventilata dall’Arabia Saudita per l’attuale allenatore della Roma, José Mourinho.

In un campionato che ha già accolto la stella Cristiano Ronaldo, bomber dell’Al Nassr, lo ‘Special One’ andrebbe ad essere la ciliegina sulla torta delle panchine arabe. Il portoghese, sotto contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2024, è stato accostato proprio alla squadra di ‘CR7’, attualmente guidata dall’ex romanista Rudi Garcia, e all’Al Ahly. E l’offerta è assolutamente fuori da ogni logica: 120 milioni di euro per due anni, 60 milioni a stagione.

“Offerta che scandalizza”: Mou e l’Arabia Saudita

Impossibile non restare scioccati di fronte a questa proposta incredibile, fuori dal mercato europeo, ma non solo. Tantissimi soldi per convincere Mourinho ad accettare una proposta esotica che ha poco a che vedere con la storia vincente dell’ex Porto e Inter, tra le altre.

E che fa, inevitabilmente, discutere. “Mourinho ha ancora dieci anni di grande carriera – il parere di Furio Focolari a ‘Radio Radio’ – Non so se il suo ego lo faccia andare in Arabia per guadagnare 60 milioni di euro in più. È un’offerta fuori dal mondo e mi scandalizza“. Mourinho, in questi mesi, ha lanciato a più riprese messaggi sul suo futuro, ma l’incontro con la proprietà per discutere di progetti a lunga scadenza non è ancora avvenuto. Ad un solo anno dalla scadenza, il portoghese avrebbe intenzione di capire i programmi dei Friedkin, con la società alle prese con i paletti imposti dal fair play finanziario. In questa situazione s’innesta questa faraonica proposta araba per Mourinho. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.