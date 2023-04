Materazzi e quell’abbraccio con Mourinho: “Gli dissi vaffa…”

Marco Materazzi racconta un retroscena del rapporto con José Mourinho: Matrix torna su quell’abbraccio con il tecnico

Tutti i tifosi dell’Inter hanno ben impressa nella mente l’immagine dell’abbraccio tra Marco Materazzi e José Mourinho dopo la finale della Champions League vinta sul Bayern Monaco. Tredici anni dopo emerge un retroscena.

Intervistato da Italian Football TV, Marco Materazzi è tornato a parlare della stagione del Triplete ed in particolar modo del suo rapporto con José Mourinho. “Era speciale, conosceva tutti i nomi dei nostri figli e dei nostri familiari” ha ricordato l’ex difensore nerazzurro.

“Nessun altro lo aveva mai fatto, ma la cosa per me non fu una sorpresa, per mia moglie sì. Quando si incontrarono, lui le disse ‘ciao Daniela’” ha raccontato ancora Marco Materazzi nel suo intervento a Italian Football TV.

Materazzi e l’abbraccio con Mourinho: il retroscena

Infine, Marco Materazzi è tornato a parlare dell’abbraccio con lo Special One dopo la finale di Madrid dove l’Inter conquistò la Champions League battendo il Bayern Monaco con la doppietta di Diego Milito.

Dopo tredici anni, Materazzi ha svelato cosa disse a Mourinho durante quell’abbraccio: “Gli dissi vaffa… perché mi lasciava a Benitez (ride, ndr)”.