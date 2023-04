Lecce-Napoli, i convocati azzurri: un recupero per Spalletti

Lecce-Napoli, i convocati di Luciano Spalletti in vista della gara contro i salentini: Spalletti recupera un uomo

Dopo la sconfitta interna contro il Milan che non ha certamente minato gli equilibri della classifica, il Napoli è chiamato a rialzarsi a Lecce. I salentini sono in un periodo di forma complicato e sono reduci da cinque sconfitte consecutive.

I giallorossi hanno 8 punti di vantaggio sul Verona, che sfiderà il Sassuolo. Il Napoli, invece, di punti di vantaggio ne ha ben 16 sulla Lazio, che sfiderà sabato la Juventus. Spalletti, nel frattempo, ha invitato a non abbassare la guardia. Certo, il club può permettersi un nuovo passo falso, ma con la Champions da giocare sarà importante fare risultato e riacquistare fiducia. Non ci sarà Osimhen, con Spalletti che ha sottolineato come lo staff medico sia al lavoro per tentare di recuperarlo per la gara d’andata dei quarti di finale in programma mercoledì a San Siro. Il tecnico toscano può però sorridere perché nell’elenco dei convocati torna ad essere a disposizione Matias Olivera. L’uruguayano sarà quindi in panchina contro i salentini e potrebbe giocare titolare in Champions League. Questo l’elenco dei convocati per la trasferta in Puglia:

Gollini, Marfella, Meret; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Min-Jae, Rrahmani, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Zedadka, Anguissa, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Elmas, Zerbin, Demme, Gaetano; Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Politano.