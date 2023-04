Joao Felix in Serie A, ecco dove e come può arrivare

Joao Felix può approdare nella prossima stagione in Serie A, le ultime sul futuro di portoghese: l’intreccio che spalanca tutto

Doveva essere uno dei crack annunciati del calcio europeo e internazionale, con aspettative alimentate dalla maxi cifra spesa dall’Atletico Madrid per averlo dal Benfica (ben 120 milioni di euro). Le cose, per Joao Felix, però stanno andando diversamente, soprattutto in questa stagione irta di difficoltà. E ora per il talento portoghese potrebbero aprirsi a sorpresa le porte della Serie A.

Passato al Chelsea nel mercato invernale in prestito oneroso, il giocatore non sarà riscattato dai ‘Blues’ e tornerà a Madrid. 11 presenze e soltanto due reti per lui, in una esperienza londinese piuttosto grigia. In estate, i ‘Colchoneros’ lo riaccoglieranno, ma intenzionati a monetizzare da un suo addio, dato che il giocatore non rientra più nei piani di Diego Simeone, con cui il rapporto si è progressivamente complicato. I cui termini potrebbero portarlo alle nostre latitudini. Un affare che sembrava impossibile solo poco tempo fa ma che adesso, con il calo del valore del suo cartellino, lo renderebbe alla portata dei nostri club, a particolari condizioni.

Joao Felix erede di Leao, il piano del Milan

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, ci starebbe pensando seriamente il Milan, che è ancora alle prese con il difficile rinnovo di Rafael Leao e lo avrebbe individuato come suo sostituto nel caso di partenza dell’ex Lille.

Proprio la cessione di Leao potrebbe, nelle casse milaniste, la cifra necessaria per acquistare il suo connazionale. Un ulteriore vantaggio, per il Milan, è la scadenza del contratto di Joao Felix nel 2024, che obbligherà l’Atletico a rivedere leggermente al ribasso le pretese. Il tutto potrebbe poi essere orchestrato sapientemente da Jorge Mendes, che come noto è agente sia di Leao che di Joao Felix. Dunque, il potente agente lusitano potrebbe spingere su due fronti: quello della partenza di Leao da Milano e quello dell’arrivo in contemporanea dell’altro suo assistito sotto la Madonnina. Scenari non ancora concreti, ma che vale la pena monitorare con grande attenzione in vista delle prossime settimane, quando il mercato inizierà ad infuocarsi.