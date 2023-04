Italia, Mancini sorride in classifica nonostante il flop

Arrivano buone notizie per l’Italia nonostante i recenti risultati negativi: Mancini ha nuovi motivi di ottimismo

L’Italia non vive, a livello di Nazionale, un buon momento, con il Mondiale saltato per la seconda volta consecutiva e anche le qualificazioni a Euro 2024 iniziate in salita con il ko con l’Inghilterra. Non è tutto nero però per Mancini, che può sorridere grazie al ranking Fifa.

La vittoria con Malta basta infatti per conservare l’ottavo posto della precedente classifica. In vetta alla quale balza l’Argentina campione del mondo in carica, per la prima volta dopo sei anni. Il Brasile paga la sconfitta in amichevole col Marocco e retrocede al terzo posto, superato anche dalla Francia. Belgio e Inghilterra restano in quarta e quinta posizione, a precedere ulteriormente l’Italia ci sono Olanda e Croazia. Azzurri davanti a Portogallo e Spagna che chiudono la top ten. Germania al quattordicesimo posto.