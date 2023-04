DAZN, nuova offerta per la Serie A: tutti i dettagli

Nuova offerta DAZN per gli ultimi mesi di Serie A: tutte le cifre e i dettagli dello sconto per il rush finale

In vista degli ultimi due mesi di campionato DAZN ha deciso di lanciare una nuova offerta per chi volesse riattivare l’abbonamento. La piattaforma streaming ha optato per un ulteriore sconto per il rush finale della Serie A.

La nuova offerta è di 27,99 euro al mese anziché 39,99 euro al mese per i primi 4 mesi. I clienti interessati che hanno ricevuto la mail informativa potranno riattivare il proprio account entro lunedì 10 aprile, selezionando il piano di abbonamento DAZN Standard. L’offerta è invece valida dal 6 aprile al 10 aprile, è attivabile non tramite app ed utilizzando una carta di credito/debito o PayPal come metodo di pagamento. La piattaforma fa così un ulteriore passo verso i clienti persi negli ultimi mesi.