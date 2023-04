Ritorno di fiamma Rabiot, scintille Cuadrado: la Juve è già al bivio

Archiviata Juventus-Inter è tempo di pensare al futuro: Rabiot e Cuadrado due nodi da sciogliere per i bianconeri

Tensione alle stelle tra Juventus e Inter nella semifinale di andata di coppa Italia. Il risultato dice 1-1 con il verdetto definitivo rinviato alla gara di ritorno. Protagonisti in campo anche Rabiot e Cuadrado, con quest’ultimo coinvolto anche nella rissa finale con Handanovic ed espulso dopo il triplice fischio finale.

Proprio Cuadrado, con Rabiot, sarà protagonista anche in ottica mercato. In casa bianconera sarà fondamentale chiudere al meglio questa annata complicata dalle vicende extra campo che ancora pendono sul capo. Dalla conclusione della stagione dipenderanno anche alcune delle strategie in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Particolare attenzione al contratto in scadenza di Adrien Rabiot, tra i pupilli di Massimiliano Allegri, e alla sua miglior annata da quando è a Torino. Il centrocampista francese abbina quantità e qualità ed ha anche messo a referto la bellezza di 9 gol e 4 assist considerando tutte le competizioni con la maglia bianconera. Il classe 1995 fa chiaramente gola anche a diversi club esteri, soprattutto in virtù della situazione favorevole dal punto di vista contrattuale. Una chance potenziale a zero che stuzzica molto anche in Spagna.

Calciomercato Juventus, senza rinnovo Rabiot opzione per il Barcellona

Tra i top club a caccia di opzioni favorevoli c’è anche il Barcellona, che ha bisogno di profili importanti ma a costi non esorbitanti per potenziare la rosa di Xavi con criterio.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ con Ekrem Konur, i blaugrana avrebbero rimesso nel mirino proprio l’idea Rabiot, già vicino nel 2019 con l’ingaggio saltato per le alte pretese. Liverpool, Tottenham, Arsenal e West Ham sarebbero le altre squadre interessate all’ex PSG, che prima di tutto dovrà completare l’annata in bianconero.

Presto Rabiot dovrà decidere se proseguire alla corte di Allegri, oppure tentare la fortuna altrove con un’altra avventura in un grande club. Qualora non arrivasse il prolungamento, il Barça sarebbe ben posizionato nella corsa al centrocampista transalpino. Un’opzione potenzialmente gratuita, al netto dello stipendio, che farebbe comodo a Xavi e che potrebbe ben integrarsi con una mediana già di alto livello, e che pure la scorsa estate si potenziò a zero con un calciatore proveniente dalla Serie A come Franck Kessie.

Calciomercato Juventus, le sorti di Cuadrado

Tutto da decidere anche il futuro di Juan Cuadrado, anche lui in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione. L’ipotesi rinnovo non è stata ancora del tutto accantonata, anche se le probabilità di un addio non sono poche.

Intanto il colombiano in campo si rivela decisivo, con il gol in coppa Italia all’Inter, anche se il nervosismo finale ha macchiato la sua serata. In attesa di novità sul fronte contratto. Tra lui e Rabiot a Torino c’è molto di cui discutere.