Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 5 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prime pagine in Italia ovviamente dedicate al match andato in scena ieri sera tra Juventus e Inter nell’andata di semifinale in Coppa Italia, con tanto di parapiglia finale. “Coppa Ring” è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, per commentare il caos dopo il pari di Lukaku su rigore all’ultimo istante con le tre espulsioni del belga, di Cuadrado e di Handanovic. In basso, “Chi vince sbanca“, taglio dedicato al nuovo confronto in vista tra Leao e Kvaratskhelia e tra Milan e Napoli, a una settimana dai quarti di Champions League.

Sul ‘Corriere dello Sport’, si titola “La rissa d’Italia” in merito al convulso, a dir poco, finale di Juventus-Inter. Di spalla, De Laurentiis, presidente del Napoli, torna sugli episodi sugli spalti avvenuti contro il Milan: “I nostri stadi vanno ripuliti“. Intanto, la Roma incassa una brutta notizia: niente tifosi in trasferta con il Feyenoord in Europa League: “Rotterdam proibita“.

“Che brutta fine” è l’apertura di ‘Tuttosport’ su Juventus-Inter. Sabato, il Torino riceve la Roma ritrovando parte del suo passato e lanciando la sfida: “Sanabria l’anti Belotti“. E intanto l’ex ferrarista Felipe Massa chiede giustizia: “Datemi il Mondiale del 2008!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 aprile

Turno infrasettimanale di coppa anche in Spagna, e che turno. Semifinale di Coppa del Re di ritorno tra Barcellona e Real Madrid, dopo la vittoria dei blaugrana all’andata per 1-0. Il titolo di ‘As’ riassume nel migliore dei modi: “Resistencia o remuntada”.

Si è giocato invece in campionato in Inghilterra, con alcuni recuperi tra cui quello tra Chelsea e Liverpool, grandi deluse di questa stagione. Uno 0-0 che non serve a nessuno e ben descritto dal titolo del ‘Mirror’: “You Blue it”.