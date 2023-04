Perquisizioni per Roma, Lazio e Salernitana, UFFICIALE: ecco cosa sta succedendo

Perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana: arrivano i comunicati delle Procure, tutti i dettagli sull’indagine

Perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana da parte della Guardia di Finanza nell’ambito di due indagini che hanno come oggetto la compravendita di calciatori professionisti.

La Procura di Roma ha diramato poco fa un comunicato in cui si spiega che “i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione di questa Procura, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della AS Roma SpA“. Le attività in questione riguardano “operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021”: il provvedimento è stato emesso “nell’ambito della fase delle indagini preliminari (peraltro tuttora in corso), allo stato delle attuali acquisizioni probatorie”.

Diversa indagine riguarda invece Lazio e Salernitana, come specificato dal comunicato diramato dalla Procura di Tivoli. Nella nota si spiega che l’indagine riguarda la compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori professionisti e che è stato eseguito da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma “un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso le sedi della “S.S Lazio SpA” e della “U.S. Salernitana 1919 srl””.

Roma, Lazio e Salernitana: doppia indagine per operazioni di mercato

Le attività sono riferite a operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

La Procura precisa che tali operazioni non sono collegate a quelle fatte da altre Procure della Repubblica. I reati contestati sono: emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, delitti di false comunicazioni sociali.

La Salernitana ha diramato poco fa un comunicato precisando che “l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà”.