Zakaria per battere la concorrenza: Allegri pregusta l’affare

La Juventus potrebbe sfruttare la carta Zakaria per battere la concorrenza del Manchester United: Allegri pregusta l’affare

La Champions ha portata di mano. La Juventus si ritrova in piena corsa per un posto tra le prime quattro di Serie A, un traguardo che sembrava lontanissimo a gennaio quando dalla Corte Federale è arrivata la penalizzazione di quindici punti.

Ora le lunghezze di distacco dal quarto posto sono sei e sul campo la squadra di Allegri sarebbe dietro soltanto al Napoli. C’è tanto per cui essere contenti e per guardare con ottimismo al futuro, ovviamente al netto di quel che potrà essere il responso che arriverà dalle aule della giustizia sportiva (e non). Proprio per questo la dirigenza giusto che inizi a programmare il mercato e che sondi il terreno per possibili affare in vista della prossima stagione.

Nel mercato invernale sarà importante non perdere d’occhio il bilancio, ma sicuramente dei rinforzi, anche di livello arriveranno. In particolare le fasce difensive sono praticamente da rifare e c’è un nome che potrebbe stuzzicare Allegri.

Calciomercato Juventus, Zakaria per arrivare all’esterno

Un rinforzo a destra e uno a sinistra, almeno: questa una delle priorità della Juventus in prospettiva 2023/2024. I bianconeri sondano il mercato e tra i profili interessanti c’è anche Jeremie Frimpong.

Laterale olandese in forza al Bayer Leverkusen, è legato al club tedesco da un contratto fino al 30 giugno 2025. Il suo nome è anche nel giro della Nazionale, anche se non ha ancora debuttato e piace in Premier League. Sulle sue tracce c’è anche il Manchester United con ten Hag che lo ha indicato come un possibile rinforzo per la retroguardia dei ‘Red Devils’. La Juventus però potrebbe farsi avanti, magari cercando di convincere il Bayer con una contropartita.

In questo caso il nome buono potrebbe essere quello di Zakaria, molto apprezzato in Germania per la sua esperienza al Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero è in prestito al Chelsea, che ha anche un diritto di riscatto ma difficilmente lo farà valere. Il suo futuro sarà comunque lontano da Torino e magari al Juve potrebbe proporlo al Bayer Leverkusen per arrivare a Frimpong.