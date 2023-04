Vlahovic e Di Maria sostituiti e stizziti: la doppia reazione fa molto rumore

Juventus-Inter, il cambio non è stato assolutamente digerito né da Angel Di Maria né da Vlahovic. Il gesto del “Fideo” prontamente pizzicato dalle telecamere

Mancano pochi minuti al triplice fischio di una gara che fino a questo momento non sta offrendo molti spunti in termini di proposte di gioco. Juventus ed Inter sono ancora ferme sul risultato di 0-0 e per adesso sono state le reazioni avute dai calciatori bianconeri al cambio a calamitare le maggiori attenzioni.

Allegri ha infatti deciso di sostituire sia Di Maria che Vlahovic, che non si sono resi protagonisti di una prova particolarmente entusiasmante. “El Fideo” ha aperto le danze, ritornando in panchina scuotendo visibilmente il capo. Una volta accomodatosi in panca, il fuoriclasse argentino ha preso a calci una bottiglietta, farfugliando qualcosa a muso duro. Allegri, prima di far entrare Chiesa, è stato a colloquio per diverso tempo con Landucci, per sincerarsi delle eventuali conseguenze che avrebbe arrecato il cambio. Poco dopo è arrivata anche la sostituzione di Vlahovic: al posto del serbo, autore di una prova fatta di molto sacrificio da di pochi guizzi, è entrato Milik. Anche il numero 9 della Juve non ha preso bene il cambio. Vlahovic si è subito tolto la maglietta una volta ritornato in panchina, faticando a tranquillizzarsi.