Via subito dal Real Madrid, scelta a sorpresa in panchina

La separazione è ormai vicina, pronto a lasciare il Real Madrid e iniziare una nuova avventura: può succedere nei prossimi giorni

Sono giorni concitati al Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti è ormai distante dal Barcellona in campionato e sfiderà i blaugrana nella semifinale di coppa del Re prima del duplice incrocio con il Chelsea in Champions League.

Potrebbero essere quelle da qui a giugno le ultime partite con il tecnico di Reggiolo in panchina. Non è un segreto che Ancelotti è nel mirino della Federcalcio brasiliana per allenare la Nazionale verdeoro, con la formalizzazione dell’affare che potrebbe arrivare al termine della stagione. Ma già prima potrebbe esserci una separazione per certi versi sorprendente ed inattesa. Ne parla ‘Marca’ che racconta della possibilità che l’addio al Real avvenga già nei prossimi giorni, a stagione ancora in corsa.

L’addio è quello di Davide Ancelotti, collaboratore (oltre che figlio) dell’allenatore dei blancos. Per il 33enne potrebbe esserci il primo incarico da tecnico di prima squadra e la trattativa parrebbe essere in stato avanzato.

Calciomercato, Davide Ancelotti in panchina: ecco dove

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, Davide Ancelotti sarebbe in trattativa con il Basilea. La squadra svizzera è attualmente affidata a Heiko Vogel che ha preso l’incarico ad interim dopo l’esonero di Alex Frei.

La formazione elvetica è al quinto posto in campionato, lontano dalla capolista Young Boys, ma è ancora impegnata in Europa. In particolare, il Basilea è atteso dal doppio confronto con il Nizza nei quarti di Conference League. Potrebbe esserci Davide Ancelotti in panchina a guidare la squadra se la trattativa dovesse concretizzarsi nei prossimi giorni.

Ancelotti jr è stato sul punto di intraprendere la carriera di primo allenatore già nei mesi scorsi quando l’Everton pensò a lui prima di affidarsi a Dyche. Ora c’è il Basilea e con il papà destinato all’avventura in Brasile da commissario tecnico, i tempi sembrano maturi per la prima esperienza in solitaria.