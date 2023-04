Trigoria, allenamento a porte aperte: gli ex azionisti incontrano Mourinho e i giocatori | CM.IT

Circa 150 ex azionisti della Roma hanno incontrato Mourinho e i giocatori nel corso di un allenamento a porte aperte dedicato a chi ha aderito all’Opa

Giornata senza dubbio da dimenticare per circa 150 tifosi che oggi hanno vissuto la grande esperienza di incontrare Jose Mourinho e i giocatori all’interno del centro sportivo di Trigoria.

I giallorossi infatti hanno svolto una seduta di allenamento a porte aperte (oggi c’è stata appunto la ripresa alle ore 15), a cui i membri dell’Assist Club hanno assistito. Si tratta dei tifosi (e non) che hanno aderito all’Opa, Offerta Pubblica di Acquisto, lanciata mesi fa dai Friedkin – che erano presenti a Trigoria e hanno visto l’allenamento dall’alto nel proprio ufficio – per portare la Roma al delisting, ovvero all’uscita dalla Borsa. Per incentivare i ulteriormente i tifosi a vendere le proprie azioni, la società aveva pensato a dei pacchetti dedicati di esperienze in base alla quantità di azioni vendute. Tra queste c’era appunto anche la possibilità di assistere a un allenamento della prima squadra, consentito una sola volta nella stagione anche a chi ha venduto meno di 25mila azioni, a patto che fosse il 100% della sua quota azionaria all’interno della società (vantaggio ‘booster’).

Oggi era il giorno predisposto per circa 150 ex azionisti, usciti intorno alle 16.30 dal centro sportivo felicissimi per l’esperienza. A fine allenamento, infatti, c’è stato l’incontro da vicino con Jose Mourinho e i calciatori che si sono fermati per foto e autografi.

Ex azionisti Roma incontrano la squadra: “Mourinho disponibilissimo”

I tifosi ne hanno approfittato per scattare a volontà e tornare a casa con la maggior quantità possibile di cimeli (cartoline e meglie) firmati. Alcuni tra l’altro forniti dalla stessa Roma per rendere ancora più speciale questo pomeriggio.

All’uscita di Trigoria, a Tv Play due di loro hanno raccontato le loro emozioni: “Mourinho è stato disponibilissimo, è stato molto bello. I Friedkin sono molto bravi, stanno rivoltando la società come un pedalino sotto tutti i punti di vista”. Per chi ha ceduto tra 25mila e 180mila azioni, tra i vantaggi booster c’è anche la possibilità di incontrare in maniera privata Jose Mourinho. Chi invece ha venduto oltre 180mila azioni (booster) addirittura ha la possibilità di cenare con Ryan Friedkin. Per chi invece ha ceduto le stesse quantità di azioni, ma non il 100% della sua quota, ci sono altri vantaggi tra gadget, il nome inciso a Trigoria, l’incontro con Pinto, sconti, Vip experience allo stadio, brindisi natalizio con la squadra e molto altro.