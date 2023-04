Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 4 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 4 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Juve-Inter non finisce mai, il titolo della Gazzetta dello Sport: “Sotto a chi Coppa”. Allegri insegue un trofeo, Inzaghi rischia la panchina. “Milan gran finale”, ora i rossoneri ci credono anche in Champions: Super Leao, tattica a testa, nulla è impossibile. Magia Sanabria, il Toro risponde a Pinamonti: col Sassuolo è 1-1.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Inzaghi, c’è poco da stare Allegri”. Coppa Italia tra Juve e Inter: stasera Max può decidere il futuro di Simone. “Spalletti sveglia Napoli”, confronto di mezzora dopo il crollo col Milan. Ceferin lancia altre accuse: “La Juve ha sbagliato”. “Mou-Dybala, destini legati”, il presidente e l’agente del giocatore in tribuna. aRoma.

“È la vendetta di Ceferin”, così titola il quotidiano Tuttosport in prima pagina. Ma la guerra del calcio europeo è vicina a una svolta. Bernardeschi: “Vai Vlahovic! Il futuro è tuo”, intervista con l’ex bianconero, stasera Juve-Inter di Coppa Italia. E sul rinnovo di Bastoni c’è lo sguardo della Juve. “Leao da blindare, il Milan ha un piano”, il portoghese è tornato a incantare. Pareggio del Torino col Sassuolo: “Toro con orgoglio”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 aprile

In Francia, L’Equipe apre con la situazione in casa Paris Saint-Germain: “Galtier deus match pour eviter la sortie”. Il tecnico rischia grosso dopo l’ultima sconfitta in Ligue 1, le prossime due sfide saranno decisive per il futuro. In Spagna continua invece lo scontro tra il Barcellona e Tebas: “Guerra total” nella Liga sul caso Negreira, si legge stamane su Diario Sport.