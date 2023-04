Polemica senza fine, De Laurentiis furioso: “Sono delinquenti”

Il Napoli è stato protagonista di un weekend da dimenticare con il brutto ko contro il Milan. Da cornice anche le polemiche legate ai tifosi. De Laurentiis non ci sta

Serataccia da rimuovere al più presto quella del Napoli al Maradona contro il Milan. Gli azzurri hanno perso per 0-4 sotto i colpi di Leao e soci in una sfida andata male sotto ogni punto di vista.

Dagli errori in campo alle polemiche del pre partita con i tifosi, fino anche agli scontri in curva nel corso della gara stessa su cui la procura di Napoli ha anche aperto un fascicolo. Una situazione che naturalmente non è andata giù al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha parlato a margine del convegno ‘Il futuro degli stadi in Italia’ organizzato dalla Serie A al Coni: “È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mutuandola in Italia avremo sempre questi problemi”. Il numero uno del Napoli ha quindi aggiunto: “Perché quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare chi sostiene davvero la squadra con degli episodi che sono davanti agli occhi di tutti”.

Napoli, De Laurentiis incontenibile: dalla festa scudetto alla gara col Milan

Lo stesso De Laurentiis, nell’analisi relativa ai tifosi e a quanto accaduto, non sembra poi avere timori per la festa scudetto: “Mi auguro di no, anche perché avverrà allo stadio e lì non possono esserci disordini. Useremo tutte le precauzioni possibili”.

“I napoletani stanno festeggiando in tutta la città, io sono preoccupato perché sono molto scaramantico”, ha quindi detto in merito ad uno scudetto che è tutto ancora da conquistare: “Anche se la battuta d’arresto con i rossoneri non mi pare grave, neanche in chiave Champions”. Liquidato invece con un ‘ci può stare’ il battibecco tra Maldini e Spalletti, prima di fare anche il parallelo sui costi più alti dei tagliandi del Milan rispetto a quelli del Napoli, in risposta alle polemiche sul ‘caro biglietti‘.