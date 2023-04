PAGELLE e TABELLINO Juventus-Inter 1-1: Lukaku infiamma lo Stadium, Di Maria non brilla

Juventus-Inter: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Lukaku nel recupero risponde a Cuadrado

Succede di tutto nel finale di Juventus-Inter. Rissa in campo dopo il pareggio dal dischetto di Lukaku, con il bomber belga che nel recupero pareggia la zampata all’83’ di Cuadrado.

Vlahovic e Lautaro Martinez non pungono, anche Di Maria non incanta dopo una partenza promettente. Bene Acerbi, sciagurato Bremer che consegna il pareggio all’Inter. Si deciderà tutto nel ritorno di San Siro il 26 aprile.

Le pagelle di Juventus-Inter: Bremer la combina grossa, Acerbi cancella Vlahovic

JUVENTUS

Perin 6,5 – Felino l’intervento nel primo tempo a salvare la Juve sul destro ravvicinato di Brozovic. Non può nulla sul rigore di Lukaku.

Gatti 6 – Non commette sbavature, dalle sue parti deve sganciarsi spesso per raddoppiare su Dimarco.

Bremer 5 – Puntuale negli anticipi, bravo anche a far giocare spesso spalle alla porta Dzeko. Nel recupero però la combina grossa: ingenuità pagata a carissimo prezzo dalla Juve.

Danilo 6,5 – Certezza della retroguardia bianconera, il capitano non perde un duello e suona la carica.

Cuadrado 6,5 – Premiato prima del fischio d’inizio per le 300 presenze in bianconero. Gli porta bene: sua la zampata decisiva che manda in estasi l’Allianz Stadium, prima del pareggio dal dischetto di Lukaku. Anche lui espulso nel caotico finale.

Fagioli 6 – Dinamico e completo nelle due fasi, anche stasera è un fattore in mediana. Pennella per la testa di Vlahovic nella ripresa, sta acquisendo sempre maggiore personalità nella scacchiere di Allegri. Accusa la stanchezza e va fuori a metà secondo tempo (65′ Miretti 6 – Entra col piglio giusto, corre e lotta in mediana).

Locatelli 6 – Meno lucido del solito ma tiene botta. Comunque prezioso nel fare scudo davanti il trio difensivo.

Rabiot 6,5 – Primo tempo opaco dopo i festeggiamenti per il 28° compleanno. Decisamente meglio nella ripresa, quando strappa e ritrova la gamba dei giorni migliori. Suo il cross che propizia il destro vincente di Cuadrado.

Kostic 5,5 – Darmian – piazzato alto – stavolta ne limita l’incedere. Meno efficace del solito al cross.

Di Maria 5,5 – Inizia col botto: serpentina da urlo che costringe Handanovic a una super Prata in corner. si accende a intermittenza, palla al piede è sempre una delizia per gli occhi. Sparisce nella ripresa e non gradisce la sostituzione (65′ – Chiesa 5,5 – Non ha lo spunto die tempi migliori e non cambia passo alla Juve).

Vlahovic 5 – si danna l’anima, però è macchinoso nei movimenti e non riesce a sfuggire all’attenta marcatura di Acerbi. All’asciutto anche stasera e nuova bocciatura. Il pubblico cerca di rincuorarlo applaudendo all’uscita dal campo (74′ Milik 5 – Ha la chance buona e la cestina: poteva fare decisamente meglio).

All. Allegri 6 – Tanti rimpianti per la Juve dopo il vantaggio di Cuadrado. I bianconeri partono bene, poi si abbassano un po’ troppo lasciando campo all’Inter. Paga l’ingenuità di Bremer nel recupero.

INTER

Handanovic 6,5 – Il capitano risponde presente dopo pochi minuti superandosi sul rasoterra di Di Maria. Si becca il rosso nella rissa finale insieme a Lukaku e Cuadrado.

D’Ambrosio 6 – Cerca di non lasciare campo alle incursioni di Rabiot e Kostic da quella parte. Solido davanti ad Handanovic (81′ Dumfries SV).

Acerbi 6,5 – Prova impeccabile, stravince il duello con Vlahovic. Fondamentale per Inzaghi, sia da centrale che da braccetto.

Bastoni 5,5 – Si fa beffare da tunnel di Di Maria nei primi minuti. Pian piano sale la china, ma nel finale propizia il vantaggio di Cuadrado.

Darmian 6 – Blocca le incursioni di Kostic e si propone quando ne ha la possibilità. Su di lui puoi sempre contare.

Barella 5,5 – Rabiot almeno stasera gli facilità il compito nel primo tempo, ma lui non ne approfitta a dovere. Nervoso (non una novità) e poco lucido nelle scelte.

Brozovic 6 – In crescita, torna punto di riferimento dell’Inter quando sembrava pronto a lasciare il posto al baby Asllani. Perin gli nega il gol del vantaggio, accusa un po’ la fatica nell’ultima mezz’ora.

Mkhitaryan 6,5 – Gioca con intelligenza e al servizio dei compagni. Suo l’assist per l’occasionassima di Brozovic, sfiora l’eurogol nel secondo tempo a Perin battuto.

Dimarco 6 – Apporto continuo sul binario sinistro, anche se gli manca il guizzo – da fermo e in movimento – per far male alla Juve (68′ Gosens 5,5 – L’Inter non sfonda a quel lato con l’ingresso del tedesco).

Dzeko 5,5 – Braccato da Bremer, naviga fuori dall’area di rigore senza determinare. Temuto da Allegri, la Juventus riesce a contenerlo senza particolare patemi. Fischiatissimo dal pubblico Delio Stadium (68′ Lukaku 6 – Nervosissimo, segna con freddezza il rigore del pareggio e si fa espellere dopo aver zittito la curva bianconera. Infiamma il Derby d’Italia).

Lautaro Martinez 5 – Non morde negli ultimi sedici metri, perdendo tutti i duelli con i centrali della Juventus. Poco cattivo quando ha la possibilità di battere a rete di testa. Quinta partita a secco: c’è qualcosa che non va, il ‘Toro’ si è inceppato (85′ Correa SV).

All. Inzaghi 6 – Con un po’ di fortuna nel finale trova un pareggio preziosissimo e che fa respirare lui e l’Inter. I nerazzurri però non sono ancora guariti e difettano nel concretizzare in area avversaria.

Arbitro: Massa 5,5 – Direzione senza grossi patemi, nel far west finale fatica invece a tenere a bada la situazione.

TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-1

83′ Cuadrado; 94′ Lukaku (I)

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli (65′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria (65′ Chiesa), Vlahovic (74′ Milik). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, De Sciglio, Paredes, Barrenechea, Iling-Junior, Soulé, Kean. Allenatore: Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (81′ Dumgfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (81′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (68′ Gosens); Dzeko (68′ Lukaku), Lautaro Martinez. A disposizione: Onana, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Carboni, Correa. Allenatore Inzaghi

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Brozovic (I), Lukaku (I), Miretti (J)

Espulsi: Lukaku (I), Cuadrado (J), Handanovic (I)

Note: recupero 1′ e 3′ ; spettatori 39.021