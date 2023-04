“Non ho capito”: penalizzazione Juventus, il dilemma di Vierchowod. ‘Frenata‘ su Retegui

Nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Pietro Vierchowod ha affrontato diversi argomenti. Ecco quanto riferito dall’ex difensore.

A calamitare le attenzioni mediatiche nelle scorse settimane sono state inevitabilmente le prestazioni fornite da Mateo Retegui con la maglia della Nazionale. La scelta di rottura di Roberto Mancini ha inevitabilmente contribuito a dividere l’opinione pubblica. Tra chi ne sostiene la candidatura e chi invece crede che fosse stato meglio privilegiare altre scelte, di Retegui ormai si parla un giorno sì e l’altro pure, anche perché negli ultimi giorni l’attaccante è finito al centro di molte indiscrezioni di mercato.

Non si è sottratto all’argomento neanche Pietro Vierchowod, che nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda sul canale TV PLAY ha esternato il suo punto di vista: “Retegui? Contro Malta ho fatto gol anche io, vincevamo 6 o 7 a zero per esempio. Retegui dove gioca? Nel Tigres, portalo in Italia e vediamo se fa i gol: la differenza è sostanziale, è un po’ diverso. Ho visto calciatori extracomunitari sparire, bisogna aspettare. Adesso solo perché ha fatto gol contro Inghilterra e Malta…dovevamo aver paura di Malta per scomodarlo?”.

Le parole di Vierchowod sulla penalizzazione inflitta alla Juventus

Vierchowod ha poi ha detto la sua in merito alla questione legata ai tanti stranieri presenti nelle rose delle varie compagini, mostrandosi piuttosto scettico a riguardo: “Credo che sia sbagliato avere tanti stranieri nelle grandi squadre. Il ct è costretto a prendere giocatori dalle squadre inferiori ma i più bravi dovrebbero giocare nelle squadre più forti.”

Immancabile poi la chiosa sulla penalizzazione inflitta alla Juventus, che tanto rumore sta destando anche per i possibili risvolti che avrà la presa di posizione definitiva del Collegio di Garanzia del Coni. Vierchowod non ha nascosto le sue perplessità a riguardo: “Non ho capito questi 15 punti, erano per le plusvalenze ma tutte le squadre le hanno fatte. Era stata fatta un’inchiesta dove era stato detto che andava bene. E allora perché? O li dai a tutti o a nessuno: per questo penso che li possono togliere.”