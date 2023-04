Marotta ‘avvisa‘ Inzaghi: “Bisognerebbe rivedere tutti i piani in quel caso”

Le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter. Ecco quanto dichiarato dall’amministratore delegato nerazzurro

Una gara dal contenuto specifico non indifferente. Juventus-Inter non è mai una sfida banale e potrebbe fornire maggiori indizi sul proseguo della stagione di due squadre che stanno attraversando periodi di forma sostanzialmente diversi. Alla rincorsa dei bianconeri, infatti, si oppone il periodo nero dell’Inter, che sta faticando a trovare continuità di rendimento importante.

Nelle ultime settimane il futuro di Simone Inzaghi è finito con il calamitare la maggior parte delle attenzioni mediatiche in casa nerazzurra. Ai microfoni di Mediaset Marotta ha da un lato confermato il tecnico nerazzurro, mettendo allo stesso tempo dei paletti che non possono non essere presi in considerazione. Ecco quanto riferito dall’amministratore delegato dell’Inter:

Progetto Inter con Simone Inzaghi: ci sono dei paletti o avete già deciso di confermarlo? “Abbiamo fiducia. Il fatto che abbia un contratto con noi significa che abbiamo instaurato un rapporto con lui fiduciario pluriennale. Siamo contenti. Evidentemente oggi ci troviamo dinanzi a tre obiettivi diversi, ma stasera ci giochiamo un po’ tutto. Sicuramente abbiamo delle performance che sono di discontinuità in campionato, dove comunque mancano ancora 9 partite: dobbiamo ritrovare quella continuità che abbiamo smarrito.”

Marotta ha poi continuato: “Il fatto di essere qui a giocarci una semifinale, il fatto che dobbiamo giocarci i quarti di Champions dice dall’altra parte che questo gruppo ha avuto un percorso abbastanza importante. Chiaro che per noi immaginare di essere fuori dalla Champions significherebbe rivedere tutti i piani in vista della prossima stagione.”

Marotta ha individuato il problema che affligge la squadra: “In campionato abbiamo perso tanti punti con le provinciali, quando c’è tutto da perdere: è quello il problema. Nelle grandi partite, invece, i calciatori trovano da soli le motivazioni. A livello dirigenziale c’è grande compattezza con l’allenatore, anche ieri abbiamo parlato singolarmente con i calciatori senza interferire con il leader del gruppo, l’allenatore. Siamo tutti sotto esame, se non verranno centrati degli obiettivi i colpevoli sarebbero tanti.”