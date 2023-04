Juve, caos processi: il campionato non finisce

I processi sui vari filoni di inchiesta potrebbero andare oltre la fine del campionato: decisivo il Collegio di Garanzia Coni del 19 aprile

La Juventus e i suoi tifosi dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per conoscere il proprio destino. Le prossime tappe sono stabilite, ma non ancora in maniera completa dal momento che i fronti sono parecchi. La prossima è quella del 19 aprile, che sarà probabilmente quella più importante perché potrà condizionare le mosse successive della Juventus e della Procura.

Intanto Giuseppe Chiné ha chiuso le indagini sulla cosiddetta manovra stipendi e in questi giorni si attendono le comunicazioni alla società bianconera. L’iter è questo, a breve arriveranno i ‘pre deferimenti‘ per la Juventus e ovviamente i suoi ex dirigenti. Erano previsti inizialmente tra ieri e oggi, ma potrebbe volerci qualche giorno in più. Sulla carta il deferimento non sarebbe l’unica opzione possibile, ovviamente, dal momento che potrebbe essere comunicata una archiviazione o in alternativa arrivare al ‘patteggiamento’. Ma la sostanza e la direzione, netta, è quella appunto di andare avanti nei confronti di club ed ex tesserati. Parliamo di dirigenti e non calciatori. La notificazione della chiusura del processo può a questo punto slittare di diversi giorni, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ non è escluso dopo Pasqua. Anche perché l’atto deve essere completo e dettagliato, dal momento che sarà il testo da cui si attingerà per il conseguente processo.

Processo stipendi a campionato chiuso: c’è il rischio. Decisivo il Collegio del 19 aprile

Al tempo stesso, però, la rosea rimanda i deferimenti a un tempo successivo addirittura al 19 aprile. È tra le possibilità, infatti, che si aspetti l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni che deve decidere sul -15 in classifica per la Juventus e le altre maxi inibizioni.

Dopo la consegna dell’atto di chiusura, gli ‘incolpati’ hanno 15 giorni di tempo per presentare le proprie difese. Una tempistica che in ogni caso andrebbe troppo a ridosso, sicuramente oltre, la data del 19 aprile per quanto riguarda i deferimenti. E allora proprio il 19 aprile è la data spartiacque. La questione della manovra stipendi, insieme alle side letter e il resto, si legge sul quotidiano, può concludersi senza un processo ma con una sanzione “rideterminata” proposta dalla stessa procura federale. Non è scenario facile, ma possibile. Se il Collegio di Garanzia deciderà per la cancellazione del -15 la Juve potrebbe essere portata a voler chiudere la questione con questo ‘patteggiamento’, che può consistere in una penalizzazione inferiore rispetto a quella attualmente in essere per le plusvalenze.

Al contrario la Procura Federale, in caso di -15 cancellato, sarebbe molto meno propensa a questo scenario e al contrario aprirebbe al dialogo in caso di conferma. In ogni caso, tra predeferimento, presentazione delle memorie, deferimento e processo sportivo si rischia di andare oltre la fine del campionato come tempistiche. Senza considerare che un ritorno del fascicolo plusvalenze alla Corte d’Appello federale creerebbe una sorta di ingorgo dei giudizi sportivi, che sarebbero tutti concentrati nel mese di maggio.