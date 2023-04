Inzaghi nel vortice senza fine: “È in grande confusione”

Continuano ad arrivare critiche nei confronti di mister Simone Inzaghi, con l’Inter che in campionato sta ampiamente deludendo le aspettative

Spezia, Juventus e Fiorentina. Tre sconfitte consecutive e dieci in totale, per quanto concerne il campionato. Ci si aspettava un cammino ben differente da parte dell’Inter all’interno dei confini nazionali. Invece, la stagione ancora in corso è forse perfino peggio di quella passata, dove la ‘Beneamata’ di fatto permise al Milan di impossessarsi dello Scudetto.

Il rendimento attuale è a dir poco inaccettabile, tenendo conto del valore della rosa nerazzurra. A detta di molti la più forte della Serie A. La squadra lombarda, però, appare spesso disunita e nelle partite di minor importanza più volte si è resa protagonista in negativo di cali di concentrazione alquanto preoccupanti. È vero che in Champions le cose stanno andando decisamente meglio, ma la società non può esimersi dal riflettere in maniera profonda sul futuro della panchina.

Già, perché la posizione di Simone Inzaghi appare in bilico a causa dei reiterati passi falsi e non sarebbe neanche da escludere un esonero immediato del tecnico piacentino. Il club, dal canto suo, è più orientato ad aggiustare che a distruggere/cambiare, anche perché qualcosa di buono durante il percorso si è visto. Per il trainer nerazzurro è necessario, dunque, invertire subito la rotta, al fine di evitare lo scenario peggiore. Si ragiona già sui papabili sostituti dell’allenatore ex Lazio, con l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che studia i vari nomi presenti sulla lista. Dell’argomento Inzaghi, inoltre, ha parlato il giornalista Dario Pellegrini, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Inter, Pellegrini a Tv Play: “Vedo Inzaghi in grande confusione”

“Il vecchio rinnovo di Inzaghi? Marotta, quando era alla Juventus, aveva il modus operandi di rinnovare anche i contratti di coloro su cui non faceva molto conto per strategie interne. Penso per esempio a Matuidi, erano prevalentemente calciatori“, ha dichiarato Pellegrini.

Il collega, poi, ha aggiunto: “Se fossi stato un tifoso dell’Inter, mi avrebbe dato parecchio fastidio vedere il tecnico non scattare dopo la giocata errata di Lukaku. Io vedo un allenatore in grande confusione“. La sensazione è che le prossime gare saranno decisive. Ora Inzaghi si gioca la panchina e la pressione, per forza di cose, aumenta.