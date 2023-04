DIRETTA Coppa Italia, derby d’Italia Juventus-Inter: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby d’Italia Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia

È tutto pronto per il primo e avvincente round tra Juventus e Inter. All’Allianz Stadium, le due rivali storiche si troveranno di fronte nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida che ha assunto un carattere quasi salvifico per la stagione, soprattutto per i nerazzurri che devono appigliarsi alle coppe per bilanciare un campionato decisamente non all’altezza.

Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, Simone Inzaghi è finito sulla graticola e si è anche parlato di un potenziale ultimatum per salvare la panchina, che comprende le due partite di Coppa Italia e di Champions League. La permanenza dell’ex Lazio sulla panchina nerazzurra appare ormai quasi impossibile e anche la sua storia da vincente nelle coppe nazionali potrebbe non bastare a salvarlo. Dall’altra parte della barricata c’è una squadra in grande salute. Nelle ultime dieci partite in tutte le competizioni, l’undici guidato da Massimiliano Allegri ha collezionato otto vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Dopo le due vittorie in Serie A, in casa bianconera c’è grande voglia di rivalsa anche in Coppa Italia, vista la sconfitta della scorsa stagione in finale per 2-4 dopo i tempi supplementari. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkkhtaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

Aribtro: Davide Massa