Dionisi contento a metà: cosa salva di Sassuolo-Torino

Le parole di Dionisi al termine di Sassuolo-Torino: dalla partita al futuro di Laurienté, le parole dell’allenatore neroverde

Il gol di Sanabria impedisce al Sassuolo di vincere la quinta partita consecutiva. Contro il Torino finisce 1-1 e Dionisi al termine del match esprime il suo rammarico.

Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico neroverde analizza così la partita: “Bicchiere mezzo pieno per la prestazione, mezzo vuoto per il risultato. Credo alla fine che il pareggio sia giusto. Peccato perché nel secondo tempo abbiamo concesso meno che nel primo”.

L’allenatore continua: “Il gol annullato ha ridotto la nostra voglia di andare a fare il secondo. Dopo il loro gol ci sono stati dieci minuti in cui entrambe le squadre potevano segnare, poi siamo venuti noi fuori nel finale. Il risultato però è giusto: prendiamocelo e prendiamoci soprattutto la prestazione che è ciò che conta”.

Dionisi esalta Laurienté dopo Sassuolo-Torino

Continuando nella sua analisi Alessio Dionisi si sofferma su uno dei gioielli del Sassuolo, Laurienté, già nel mirino di alcune big.

“Ha grandissime qualità individuali – dice l’allenatore – e sta migliorando nel gioco di squadra. Se riesce a legarsi ancora di più ai compagni, senza perdere le qualità individuali, diventa ancora più pericoloso. Sta migliorando in entrambe le fasi su questo, si sta completando. Può essere ancora più continuo: a volte non finalizza quando potrebbe, non calcia. Deve imparare ad essere più egoista: deve tirare in porta”.