Di Maria dalla Juve all’Inter: sono tutti d’accordo

Juventus-Inter ha tanti motivi di interesse anche sul mercato, i nerazzurri sognano lo ‘scippo’ ai rivali per Di Maria

Nuovo atto del derby d’Italia, questa sera, alla terza riproposizione stagionale. Dopo i due match di campionato, l’ultimo due settimane fa, Juventus e Inter si ritrovano in semifinale di Coppa Italia. Andata a Torino e ritorno tra tre settimane a Milano con tanti motivi di interesse in campo e fuori, mercato incluso. Con un protagonista attesissimo come Angel Di Maria oggetto delle speculazioni in termini di trasferimenti.

Il ‘Fideo’, come noto, è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno. A Torino si sta lavorando per riuscire a esercitare l’opzione di rinnovo, ma l’Inter con Marotta, da sempre in primissima linea sui colpi a parametro zero, sogna un clamoroso sgambetto. Non è, tra le due squadre, l’unico giocatore che concluderà il suo contratto alla fine dell’annata, ma è di certo il più interessante e quello che maggiormente servirebbe alla controparte.

Di Maria all’Inter, il web ha parlato: si può fare

Nel sondaggio quotidiano di Calciomercato.it su Twitter, infatti, un trasferimento di Di Maria all’Inter è stato votato dalla maggioranza assoluta (51,1%) come il giocatore avversario maggiormente utile all’altra squadra.

Decisamente meno intrigante, in chiave nerazzurra, l’approdo di Juan Cuadrado dai bianconeri, votato solo dall’11,1% dei partecipanti al sondaggio. Per quanto riguarda la Juventus, interessano, ma non più di tanto, eventuali trasferimenti da Milano di due attaccanti in questo momento in difficoltà e con la permanenza in bilico, ossia Romelu Lukaku (20% dei voti ottenuti) ed Edin Dzeko (17,8%).