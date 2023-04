Del Piero e un nuovo Ds per la Juve: doppio annuncio e ritorno a Torino

L’ex giocatore dei bianconeri è atteso allo stadio per la partita di stasera. Può non essere l’unico volto nuovo della prossima stagione: le dichiarazioni del giornalista

Sale l’attesa per la semifinale di andata di Coppa Italia, tra Juventus e Inter, che si giocherà stasera a Torino alle ore 21.00.

Sugli spalti dell’Allianz Stadium, ancora una volta, ci sarà Alessandro Del Piero. L’ex numero dieci bianconero era stato allo stadio a vedere da vicino la sua Juventus già contro il Verona, solo pochi giorni fa.

Una presenza che chiaramente fa notizia in vista di un possibile ritorno alla Vecchia Signora, chiaramente da dirigente. E’ un sogno dei tifosi ormai da anni, quello di poter riabbracciare il loro idolo. Tutti lo vorrebbero in un ruolo alla Paolo Maldini ma ad oggi non ci sono notizie in merito.

E’ evidente che in questo momento la Juventus debba fare i conti con altre questioni: le vicende extra-campo, legate alla giustizia sportiva, impediscono di guardare al futuro con serenità. Il ritorno di Alessandro Del Piero allo stadio, che sta facendo sentire la propria vicinanza al club, non può però essere sottovalutato.

In merito alla possibilità di rivedere Del Piero alla Juventus, Romeo Agresti, intervenendo ai microfoni di ‘Juventibus’, si è così espresso: “Non vedo Del Piero come vice-presidente – esordisce il giornalista -. Significherebbe per lui avere un biglietto sempre omaggio allo stadio e nulla più. Io lo vedrei con un profilo alla Maldini ma ho intuito che le priorità della Juve siano altre. Questo matrimonio bis tra Juve e Del Piero si potrebbe creare solo con basi solide, non penso ad un Alex con un ruolo alla Nedved”.



Calciomercato Juventus, nuovo Ds: il parere di Agresti

Più che ad un ritorno di Del Piero, in casa Juve si pensa all’arrivo di un nuovo Direttore Sportivo. E’ questo il parere del giornalista.

“Metto nel mirino l’arrivo di un DS – afferma Agresti -. Giuntoli è certamente uno dei nomi, ma ha un altro anno di contratto e liberarlo da Napoli è complicato. Sto cercando di capire se si sta cercando un profilo alla Berta o proprio alla Giuntoli. C’è fermento e c’è questa voglia di prendere un nuovo Ds“.