Dalmat: “Inzaghi via a fine stagione. No a Conte, ecco chi prenderei” | ESCLUSIVO

Da Lukaku a Skriniar fino al derby d’Italia di stasera, l’ex Inter parla in esclusiva a Calciomercato.it

Un grande talento inespresso. Così possiamo riassumere il Dalmat calciatore, anche dell’Inter dal 2001 al 2005 seppur la maglia nerazzurra l’abbia indossata solamente per poco più di due stagioni. 66 presenze in tutto, 16 nell’annata del famoso 5 maggio.

Calciatore dotato di eccellente tecnica, ma molto discontinuo, il francese ha appeso le scarpette al chiodo nel 2012. Oggi è un personaggio molto ‘influente’ su Instagram, dove è solito dare le sue opinioni sull’attualità calcistica. In particolare sull’Inter, alla quale è rimasto legatissimo. E sempre senza peli sulla lingua, come in esclusiva a Calciomercato.it.

– Ciao Stephane, partiamo subito con una domanda facile: secondo te quali sono i maggiori problemi dell’Inter?

“Il primo è Inzaghi, il quale non riesce a dare una impronta e una filosofia di gioco. In secondo luogo i calciatori, che non sono al loro livello. Si vede che hanno perso fiducia. A mio avviso a questa Inter servono tre-quattro innesti di spessore per alzare il livello della rosa”.

– Inzaghi va esonerato adesso o a fine stagione?

“Per me va mandato via a fine anno, perché far venire adesso un altro allenatore non servirebbe a niente. Siamo ad aprile. Il Bayern ha mandato via Nagelsmann anche perché era libero Tuchel, che sarà confermato pure per la prossima stagione”.

– Chi prenderesti come nuovo allenatore? Sei favorevole al ritorno di Antonio Conte?

“Non sono per il ritorno di Conte. È un grandissimo allenatore e ha fatto vincere l’Inter, però poi scatterebbero subito i confronti con due anni fa. Generalmente i ritorni non sono un successo. L’ideale sarebbe Simeone“.

– Cosa dovrebbe fare l’Inter con Lukaku? Confermarlo, rinnovando il prestito dal Chelsea, o dirgli definitivamente addio?

“Quando l’Inter ha vinto lo scudetto, Lukaku ha disputato la megliore stagione della sua carriera. La scelta di tornare al Chelsea fu un errore. Poi ha deciso di rivenire a Milano e i tifosi lo hanno riaccolto, ma ha avuto problemi fisici e ha perso fiducia. Per me un altro prestito potrebbe essere la giusta soluzione, a patto però che venga un altro preparatore e un altro allenatore che gli faccia capire quanto possa essere importante”.

– Quale giocatore ti sta deludendo di più?

“Dico Skriniar. Ci sta andare via, però non con quelle modalità. Doveva giocare questa stagione al cento per cento e poi andarsene. Con lui al cento per cento in difesa, tutto il reparto arretrato sarebbe andato meglio”.

– Secondo te l’Inter riuscirà ad arrivare tra le prime quattro?

“In questo momento è difficile dirlo, ma penso che l’obiettivo verrà raggiunto. Altrimenti sarebbe un fallimento”.

– Sei fiducioso per la doppia sfida col Benfica?

“Sì, lo sono perché la Champions è una competizione differente différente e il sorteggio alla fine è stato positivo. Meglio il Benfica che una tra Bayer, City e Real, anche se i portoghesi hanno vinto il proprio girone davanti al PSG. Sono una squadra forte con tanta qualità, sarà difficile e l’Inter dovrà essere al top per passare. Ma ci credo molto alla qualificazione”.

– Juve-Inter di stasera che partita sarà? È l’occasione giusta, per l’Inter, per uscire dalla crisi?

“È la partita perfetta per farsi perdonare e ritrovare fiducia. Speriamo bene e forza Inter”.