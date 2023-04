Chiesa e Pogba per Juve-Inter: la scelta UFFICIALE di Allegri

Il tecnico dei bianconeri ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i nerazzurri. Ecco chi sarà presente

Stasera sarà tempo di Coppa Italia per Juventus e Inter. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi si affrontano a Torino, all’Allianz Arena, per la semifinale di andata.

C’era attesa per conoscere la lista dei convocati dei bianconeri: ieri, infatti, il tecnico livornese aveva annunciato il rientro di Federico Chiesa. Il giocatore, che sta continuando a tenere in ansia i propri tifosi per i diversi problemi fisici, aveva saltato il Verona, ma stasera ci sarà. Tutto confermato, verosimilmente partirà dalla panchina ma l’ex Fiorentina sarà a disposizione al pari di Alex Sandro.

Juventus-Inter, ancora out Pogba

Chiesa potrà dunque subentrare a partita in corso, se Allegri dovesse ritenerlo opportuno. Non potrà farlo, invece, Pogba, ancora out.

Il francese, come ammesso dal mister bianconero, dovrebbe tornare ad allenarsi mercoledì con il resto della squadra, così da essere a disposizione per la partita del weekend di Pasquadra, contro la Lazio, e poi, chiaramente, anche per il ritorno di Coppa Italia, a San Siro, in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21.00.

Ecco i convocati:

Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.