Barella lo ha fatto ancora: il gesto è eloquente, cosa è successo

Nicolò Barella lo ha fatto ancora, il gesto del centrocampista dell’Inter non passa inosservato: cosa è successo

Juventus-Inter è snodo cruciale per la stagione dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi si ritrova al quarto posto in campionato, con il rischio di perdere la Champions, ed è reduce da tre sconfitte consecutive.

Inzaghi è sulla graticola e lo stesso Marotta nel pre-gara ha mandato un messaggio che sa di avvertimento: serve finire nei primi quattro per non compromettere i programmi per la prossima stagione. Con tali premesse è anche normale che i calciatori in campo sentano la pressione dell’importanza del match e qualche segnale dopo pochi minuti di gioco si è già visto.

A ‘lanciarlo’ è stato Nicolò Barella che non ha mancato di manifestare la propria insoddisfazione nei confronti di Lautaro Martinez. Il classico movimento del braccio ad indicare un ‘vaffa’ fatto dall’ex Cagliari in direzione del 10 nerazzurro, colpevole di non aver seguito con la giusta determinazione il pressing portato da Dzeko e dallo stesso Barella. Un gesto che i tifosi non hanno mancato di sottolineare sui social, invitando lo stesso calciatore ad evitare il bis, concentrandosi sulla propria prestazione, lasciando perdere le proteste nei confronti dei compagni di squadra.

Juventus-Inter, Barella concede il ‘bis’: protesta con Lautaro

Del resto lo stesso Barella è stato il protagonista di un botta e risposta con Lukaku avvenuto durante il primo tempo della gara tra Inter e Sampdoria, giocata a ‘Marassi’ a metà febbraio.

Anche in quell’occasione, Barella si lamentò in maniera continua degli errori dei suoi compagni, fin quando Lukaku non lo rimproverò in malo modo. Un episodio sottolineato anche da Inzaghi nel post gara e poi archiviato come un semplice fatto di ‘campo’. Come quello di questa sera con il centrocampista che ha protestato in maniera vistosa contro Lautaro Martinez. Un gesto che non è passato inosservato con i tifosi che lo hanno criticato sui social.