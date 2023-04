Wijnaldum, un altro gol per il futuro: Roma pronta a trattare col PSG

Gini Wijnaldum ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti, ma il suo riscatto rimane incerto: la Roma punta a un doppio sconto

La Roma sta scoprendo finalmente il vero Wijnaldum, quello che è mancato praticamente per tutta la stagione. L’infortunio di agosto è un ricordo, gli ci è voluto tanto per tornare e qualche settimana per rientrare a regime. Ma ora Mourinho può contare al 100% sull’olandese arrivato dal PSG nell’entusiasmo generale a Fiumicino.

Wijnaldum ha ritrovato anche la nazionale, la fascia da vicecapitano, e ora anche il gol e le prestazioni decisive. Contro il Sassuolo la sua prima rete stagionale non è servita a niente, ma è stato un segnale importante. Anche perché ieri con la Samp è arrivato il secondo gol, dopo il palo che era vibrato alle spalle di Ravaglia nel primo tempo. La coppia con Matic funziona, l’assenza di Cristante non si è notata e tutto questo non può che restituire anche alla società un quadro incoraggiante per il futuro. Che però è parecchio incerto, dal momento che Wijnaldum è in prestito alla Roma dal PSG e nell’affare c’è un diritto di riscatto da 8 milioni di euro, con tanto di ingaggio (piuttosto alto) pagato anche dai francesi. Se i giallorossi vorranno puntare ancora su di lui allora dovranno versare la cifra pattuita e ‘accollarsi’ totalmente lo stipendio del giocatore. Due elementi che al momento la Roma non è del tutto intenzionata a fare.

La Roma tratta col PSG per Wijnaldum e cerca lo sconto

Non è una questione di qualità del giocatore, che non si è mai discussa e la Roma non si sogna neanche di discutere. Ma si tratta di un aspetto economico. Per cui Tiago Pinto incontrerà il PSG verosimilmente per provare a spuntare uno sconto rispetto agli 8 milioni stabiliti. Facendo leva sia sui 6 mesi di stop per il grave infortunio, sia sul fatto che per i francesi Wijnaldum non rientra assolutamente nel progetto. E potrebbero quindi risparmiare il suo ingaggio di circa 7 milioni.

L’altro passo per la Roma sarebbe quello di lavorare anche sull’ingaggio di Wijnaldum, puntando a ridurlo per poter confermare l’olandese. Anche in questo caso di armi i giallorossi ne hanno a disposizione, dal legame con la piazza a quello con Mourinho (una sua permanenza favorirebbe quella di Gini) e appunto il lungo stop con la Roma che gli ha fornito tutto il supporto possibile lasciando libero di gestire anche la riabilitazione in Olanda. L’altra opzione sarebbe quella di un nuovo prestito, che però richiederebbe un rinnovo col PSG dal momento che l’attuale contratto coi parigini termina a giugno 2024. Una soluzione questa un po’ più laboriosa. Di sicuro le ultime prestazione stanno portando la Roma sempre più verso l’olandese, ma la trattativa con Campos – che ha ottimi rapporti con Mourinho – richiederà dei passaggi non semplici da superare in breve tempo. Ma le volontà delle parti possono semplificare tutto.