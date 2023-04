Vogliono davvero Theo Hernandez: la proposta per tentare Maldini

Il Milan si ritrova a poter perdere Theo Hernandez: la Premier League lo chiama e l’Arsenal ha pronta la proposta per tentare Maldini

Non c’è soltanto l’affare Leao ad agitare queste settimane in casa Milan. I rossoneri hanno il morale alle stelle dopo la scintillante vittoria contro il Napoli capolista.

La squadra di Pioli ha archiviato come meglio non poteva il periodo no, ottenendo un successo importante per due aspetti: dal punto di vista della classifica, considerato anche il ko dell’Inter, e da quello del morale che ora è decisamente alto in vista delle prossime decisive sfide. Ma in attesa del campo e dei suoi verdetti, c’è sempre da tenere in considerazione il calciomercato e il futuro di qualcuno dei big del Milan. Detto di Leao e del suo rinnovo fondamentale per proseguire la sua carriera in rossonero, si sta ora iniziando a parlare anche di Theo Hernandez.

Il francese dal punto di vista del contratto è blindato, non ci sono problemi di questo tipo, ma certo un profilo come il suo fa gola ai club più ricchi d’Europa, Premier League (ovviamente) compresa. E c’è una società che in particolare potrebbe farsi avanti.

Calciomercato Milan, l’Arsenal su Theo Hernadez: la proposta a Maldini

Theo Hernandez è un nome che piace in Inghilterra: l’ex Real Madrid è un profilo che potrebbe essere inserito da Arteta nella lista degli obiettivi dell’Arsenal. I Gunners sulla sinistra sono coperti con Zinchenko e Tierney, ma di certo uno come il 25enne di Marsiglia consentirebbe un ulteriore salto di qualità.

Ecco allora la possibilità che da Londra arrivi una proposta concreta al Milan per Theo Hernandez. L’Arsenal potrebbe andare oltre il cash e provare ad inserire proprio uno dei due suoi esterni mancini sul piatto. Una offerta quindi con Zinchenko o Tierney più un importante conguaglio economico per raggiungere la valutazione complessiva del francese che si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro. Difficile che il Milan si possa far ingolosire da una proposta del genere anche perché l’idea è di confermare i big per continuare il percorso iniziato con lo scudetto dello scorso anno.