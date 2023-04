Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 3 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 3 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con l’esultanza e la linguaccia di Rafael Leao dopo la grande notte rossonera al Maradona. “Milan da campioni”, il titolo in prima pagina con il riferimento alla Champions che sarà il prossimo scontro tra le due formazioni. “Clamoroso 4-0 a Napoli. Ora la Champions”, scrive la rosea che poi fa riferimento anche alla lite tra Spalletti e Maldini. Di spalla “Inter al bivio: pronto Chivu. De Zerbi o Conte per il futuro”.

Apertura molto simile su ‘Il Corriere dello Sport’, con la stessa foto di Leao e il titolo ‘Schiaffo al Napoli’ e il ‘Crollo improvviso: Milan che domina al Maradona ed è terzo’. Poi ‘Lazio sempre più seconda: vince a Monza con Pedro e Sergej. Di spalla ‘Wijnaldum spinge Mou: presa l’Inter’ in riferimento ovviamente alla vittoria della Roma contro la Sampdoria. E infine il Motomondiale con Bezzecchi e il tennis con il ko di Sinner in finale contro Medvedev.

Su ‘Tuttosport’ invece in prima pagina campeggia la figura di Moise Kean: ‘Se questo è Kean…’, il titolo. Che spiega: ‘Otto gol, mai cosi tanti in Italia: “Competo con me stesso. E sto vincendo”. I 28 milioni spesi cominciano ad avere un senso. Domani c’è l’Inter in Coppa Italia: Di Maria è caldo, Inzaghi a rischio’. Poi gli altri titoli: ‘Leao meravigliao: diavoli al Maradona’, ‘Juric a ruota di Cairo: “Sì, resto al Toro”‘. Di spalla la MotoGp con la vittoria di Bezzecchi e il sorpasso in classifica su Bagnaia. E infine ‘Sinner si arrende ma ormai è al top’ e ‘Leclerc e Sainz, cosa combinate?’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 aprile

Trasferendoci all’estero, AS titola ‘Un canon apunta al Barca’ letteralmente ‘Un cannone indica il Barca’. Il riferimento è al 6-0 al Valladolid con tanto di tripletta per Karim Benzema, che sarebbe in qualche modo il cannone che punta in direzione Barcellona a pochi giorni dalla semifinale di ritorno in coppa contro i blaugrana.

Su ‘L’Equipe’ invece si sottolinea l’ennesima serata negativa dei campioni in carica in Ligue 1: “Il PSG non risponde più”, dopo il ko con il Lione in casa. ‘I parigini spettrali hanno concesso ieri sera contro il Lione la seconda sconfitta consecutiva al Parco dei Principi. La corsa al titolo è riaperta’.