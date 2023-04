L’Inter ritrova Dimarco: perché l’esterno può essere decisivo in questo aprile

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter, è pronto a rientrare dall’infortunio dopo aver saltato le partite con Juventus e Fiorentina: le ultime notizie sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante le molte occasioni create a San Siro, è stata sconfitta dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano nel sabato pomeriggio di Serie A. La decima batosta in campionato che potrebbe costare molto cara alla Beneamata e che alimenta i rimpianti rispetto ad alcune gare che potevano essere disputate con una concentrazione ed un focus diversi.

Nella sfida contro la Fiorentina, così come nella sconfitta sempre a Milano con la Juventus di Massimiliano Allegri, nell’Inter mancava Federico Dimarco, esterno sinistro che in questa stagione si è messo in mostra sia con i calci da fermo che con i suoi assist e gol. Il giocatore milanese, e tifoso interista, è pronto però a tornare dal match di Torino un’altra volta contro la Vecchia Signora. Un crocevia molto importante per la stagione dell’Inter che vuole confermare il trionfo in Coppa Italia e per farlo, anche a livello tattico, sarà fondamentale il contributo che può apportare un giocatore della qualità di Federico Dimarco.

Inter, Inzaghi ritrova Dimarco: come cambiano i nerazzurri

La possibilità di rimettere Dimarco sulla fascia sinistra apre diversi scenari importanti per l’Inter e per Simone Inzaghi che deve trovare delle soluzioni alternative per uscire da una crisi molto profonda che ha portato ben tre sconfitte consecutive nelle ultime giornate di campionato ed un passaggio ai quarti di finale di Champions League decisamente a singhiozzo contro il Porto.

Con Dimarco a sinistra, Inzaghi potrebbe anche scommettere su Bellanova a destra magari al posto di Denzel Dumfries, sempre più deludente in questa stagione. Più remota invece, anche se non da scartare, l’ipotesi di vedere Robin Gosens, esterno tedesco, schierato sulla fascia destra. L’ex Atalanta non ha mai agito con la maglia nerazzurra in quella posizione, ma in emergenza Inzaghi potrebbe anche riflettere su questa possibilità.