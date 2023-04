Inzaghi è al capolinea, sentenza in diretta: “Squadra stanca di lui”

Simone Inzaghi al centro del ciclone dopo l’ennesima sconfitta in campionato. L’annuncio sull’allenatore dell’Inter

L’Inter di Inzaghi è ripartita da dove aveva finito in campionato, ovvero con un’altra pesante sconfitta interna. I nerazzurri hanno incassato un altro ko a San Siro e domani sera sono attesi dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Al centro del ciclone, naturalmente, c’è Simone Inzaghi per il rendimento della sua squadra in Serie A. Per i nerazzurri, infatti, è addirittura a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. A TV Play, su Calciomercato.it, Emanuele Gamba de ‘La Repubblica’ ha commentato così la situazione in casa Inter: “Quest’anno vedo una stanchezza reciproca tra la squadra e Inzaghi. Quando la squadra gioca sempre allo stesso modo, con la stessa tipologia di allenamenti, lo stesso schema, gli stessi cambi, si stufa. Si è visto nelle partite che l’Inter avrebbe dovuto vincere ad occhi chiusi e invece ha perso. Inzaghi non si è reso conto di dover cambiare qualcosa, a prescindere dalle sue idee e dal suo modulo codificato”.

“Doveva essere capace di trasmettere alla squadra degli stimoli diversi. – ha concluso il giornalista – La conferma di questo è che l’Inter negli scontri diretti, nelle partite importanti, ha sempre fatto bene. Anche domani io mi aspetto una prestazioni di alto livello da parte dell’Inter”.

Da Inzaghi e l’Inter a Sarri e Allegri: parla Gamba

Gamba ha poi trattato tutti gli altri principali temi del momento, da Napoli-Milan alla Juve di Allegri.

Sul poker del Milan al Maradona: “Io non voglio vantarmi ma me l’aspettavo, chiaro che non me l’aspettavo di queste dimensioni. Mi pare che il Napoli un pochino abbia allentato, perché il campionato l’ha vinto. Non credo che abbia conseguenze sul cammino in Serie A. Questa sconfitta le farà bene in chiave Champions“. Infine, Gamba si è espresso così sul momento della Juventus: “Questa è la vera Juve e dovrebbe essere la normalità per la Juve di Allegri. Io però continuo a pensare che il giudizio sia fortemente negativo per la prima parte di stagione e per l’eliminazione in Champions. Ha perso 5 partite su 6 e perso in quel modo col Maccabi“.