Inter-Juventus, arriva il verdetto atteso: ora è UFFICIALE

E’ arrivata la decisione sul ricorso dell’Inter avverso alla squalifica di D’Ambrosio: reclamo accolto parzialmente

E’ arrivata la decisione della Corte sportiva di appello sul ricorso presentato dall’Inter contro la sanzione comminata a D’Ambrosio dopo la gara di campionato tra Inter-Juventus.

Il difensore era stato squalificato per due giornate e punito con un’ammenda di 5mila euro. La società nerazzurra ha fatto immediatamente reclamo e quest’oggi è arrivata la decisione. La sezione I della Corte Sportiva di Appello Nazionale ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso dell’Inter. Purtroppo per Inzaghi e lo stesso D’Ambrosio, sono state confermate le due giornate di squalifica, mentre è stata cancellata l’ammenda.

Il calciatore era stato espulso, insieme a Paredes, dopo il fischio finale della gara con i bianconeri. Per lui era arrivata la doppia giornata di squalifica in quanto, stando a quanto riferito dal giudice sportivo nel comunicato, aveva stretto la parte posteriore del collo a Paredes, “reiterando l’atteggiamento aggressivo” anche dopo l’intervento dell’arbitro.

Inter, niente riduzione della squalifica per D’Ambrosio

Niente da fare quindi per D’Ambrosio che dovrà saltare anche il match di venerdì prossimo contro la Salernitana. Il difensore potrà invece esserci domani sera nell’andata della semifinale di coppa Italia, proprio contro la Juventus.

Un match al quale l’Inter approccia in maniera confusa dopo il ko, terzo consecutivo in campionato, contro la Fiorentina. I nerazzurri sono ora al quarto posto in classifica, con sei punti di vantaggio proprio sulla Juventus, settima. La coppa Italia diventa perciò un crocevia fondamentale per Inzaghi: il tecnico non vive un momento felice e solo una vittoria può evitare che le voci su un suo addio diventino sempre più pressanti.