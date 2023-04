Disordini durante Napoli – Milan, pioggia di Daspo in arrivo

Pioggia di Daspo a Napoli dopo i disordini avvenuti durante la partita col Milan: denunce e sanzioni dopo il match con i rossoneri

Fitti i controlli predisposti dalla Questura di Napoli allo stadio ‘Maradona’ in occasione della partita tra Napoli e Milan: 20 le persone sanzionate dagli agenti del Commissariato San Paolo.

In particolar modo, tre tifosi azzurri sono stati sanzionati per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare. Altre diciassette persone, invece, sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Riceveranno il Daspo, invece, quattro ragazzi tra i 24 ed i 32 anni, accusati di aver scavalcato da un settore all’altro, aver acceso un fumogeno all’esterno dello stadio e non solo. Una persona è stata trovata in possesso di un’arma da taglio ed un’altra ha minacciato uno steward. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Napoli – Milan, pioggia di multe e denunce al Maradona

Non è finita qui: nel corso dei servizi di controllo dell’area circostante lo stadio, gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto a far rimuovere 36 autovetture in sosta vietata.

Infine, sono stati multati nove parcheggiatori abusivi sorpresi a chiedere soldi per la sosta nei parcheggi all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.