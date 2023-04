Vuole solo la Juventus: il primo ‘colpo’ è quello meno atteso

La Juventus già proiettata al futuro e il primo colpo può essere quello meno atteso: vuole solo i bianconeri

Continua al risalita della Juventus in classifica. I bianconeri hanno battuto anche il Verona, arrivando a meno quattro punti dalla zona Champions, in attesa dei risultati di Roma e Juventus.

Un percorso sempre più importante quello dei bianconeri che, al netto delle critiche per il gioco mai spumeggiante, hanno collezionato 59 punti sul campo in campionato, seconda forza dietro soltanto al Napoli. Una situazione che fa guardare con ottimismo alle prossime, decisive, tappe: dalla semifinale di andata di Coppa Italia ai quarti di Europa League, due obiettivi che potrebbero dare un sapore decisamente dolce alla stagione juventina.

Ovviamente decisiva sarà anche la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni: un eventuale annullamento della penalizzazione, consegnerebbe di fatto un posto in Champions ai bianconeri che si ritroverebbero, allo stato attuale, con un vantaggio di 11 punti sul Milan, quarto. Bisognerà attendere per avere il quadro più chiaro, ma intanto è anche tempo di pensare a mercato e c’è un calciatore che non ha dubbi sul suo futuro in bianconero.

Calciomercato Juventus, Szczesny tra rinnovo e addio

E’ Szczesny ad aver parlato del suo futuro dopo la sfida contro il Verona. Il portiere polacco, in scadenza di contratto nel 2024, non ha nascosto il suo desiderio di continuare in bianconero. “Mi vedo solo alla Juventus – le sue parole nel post gara -. Non credo che giocherà in un altro club importante”.

Parole che vanno però messe in relazione alla sua situazione contrattuale e a un ingaggio che è decisamente elevato: circa 12 milioni di euro lordi. Ecco perché, nonostante prestazioni decisamente positive, la Juventus non esclude un cambio in porta il prossimo anno. Cedere l’ex Roma, che piace in Premier League dove ci sono diverse squadre (come il Tottenham) a caccia di un uovo portiere, potrebbe rappresentare un risparmio non indifferente per una società che deve fare attenzione anche al bilancio. Al suo posto si potrebbe optare per la linea italiana, con uno tra Carnesecchi e Vicario. Szczesny però ha espresso il suo desiderio: restare alla Juventus. Servirà un sacrificio per siglare il rinnovo e farlo contento.