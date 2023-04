Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 2 aprile 2023

In prima pagina su ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sono tutti i dubbi dell’Inter riguardo al proprio allenatore: “INZAGHI IN BILICO”. Nel sotto-titolo viene spiegato il momento dei nerazzurri: “Decima sconfitta in campionato, è crisi. Ultimatum del club: si gioca la panchina contro Juventus, Salernitana e Benfica”. La colonna laterale è dedicata alla vittoria dei bianconeri: “La Juve va al max”. La rosea, poi, si avvicina alla sfida di questa sera con un’intervista a Silvio Berlusconi: “Napoli-Milan vuole dire emozioni. Leao grande, Kvara più completo”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con la rimonta in classifica della Juventus: “ARIECCOLA”. Con la vittoria casalinga contro il Verona i bianconeri si sono portati a -6 dal terzo posto, nonostante i 15 punti di penalizzazione. “L’Inter sprofonda: 10 KO. Fiorentina da urlo”. La crisi dei nerazzurri in campionato sta iniziando ad assumere contorni pesanti. Il titolo alto, invece, è dedicato a Sinner: “Fantasinner”, che oggi si giocherà la finale contro Medvedev.

‘Tuttosport’ titola “FESTA JUVE”, “Kean piega il Verona in un clima di euforia e martedì Coppa Italia contro l’Inter in crisi”. Spazio anche al momento dei nerazzurri: “Lukaku flopm sprofondo Inzaghi: 3° KO di fila, fischi ed alta tensione”. Infine, tutti gli occhi sono su Sinner: “Epico Sinner, incantaci ancora!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 aprile

In Spagna ‘AS’ dedica la prima pagina ai dubbi sul futuro di Carlo Ancelotti: “FUTURO INCIERTO”. Oggi alle 16.15 il Real Madrid ospiterà il Valladolid per non perdere la scia del Barcellona e mantenere vive le speranze di rimonta scudetto. Il tecnico emiliano, intanto, sembra essere sempre più lontano dal club iberico.

In Francia ‘L’Equipe’ apre con Lionel Messi: “CATEGORIE PRESTIGE“. Questa sera alle 20.45 il Paris Saint-Germain ospita l’Olympique Lione in una sfida che si prospetta di alto profilo, che potrebbe decidere la Ligue 1.