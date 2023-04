Pioli se la prende con Leao: il gesto che non ha digerito

L’esterno portoghese trova la rete dello 0-1 per il Milan ma i tifosi partenopei non apprezzano, ecco cosa è successo con Pioli

La partita di questa sera tra Napoli e Milan è molto sentita su entrambi i fronti, sebbene per i rossoneri valga ben più di tre semplici punti in classifica per via degli incastri strettissimi in una classifica che invece vede i partenopei molto larghi in prima posizione.

Al minuto 17′ giunge la prima rete a seguito di una incredibile incursione di Brahim Diaz sul filo dell’orlo esterno della corsia esterna destra che imbuca per Rafael Leao, con un filtrante pungente. Il portoghese non fa altro che scavare il pallone ed insaccarlo alle spalle di Meret, incolpevole.

Esultanza polemica di Leao, ci pensa Pioli

Quel che tuttavia ha fatto molto discutere è stata l’esultanza polemica del calciatore, diretta nei confronti della tifoseria avversaria.

Il gesto è stato prontamente fischiato, ma lo stesso Stefano Pioli non ha gradito la scena e lo ha avvicinato per redarguirlo verbalmente da vero leader della panchina. Il calciatore è quindi tornato sul terreno di gioco per riprendere le ostilità.