Pioli non mette fretta: “Buona prestazione”, poi la rivelazione Champions

Le dichiarazioni del tecnico rossonero nel post-partita di Napoli-Milan, a seguito della grande vittoria rossonera sulla capolista

La grandissima vittoria di questa sera del Milan sul Napoli dona all’ambiente rossonero grande fiducia per i prossimi impegni di campionato e Champions League. Il tecnico Stefano Pioli, però, non vuole andare tanto oltre con la fantasia e mantiene basse le aspettative per non peccare di goliardia.

Ecco le sue parole nel post-partita per ‘DAZN’: “Vincere è soltanto il primo passo verso qualcosa di positivo. Dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento d’ora in poi per scacciare quanto di brutto fatto in precedenza“.

Pioli ha poi spostato l’attenzione sul discorso Champions, nei confronti del quale si aspetterà un Napoli molto piacere aggressivo con una posta in palio troppo alta: “Il risultato di stasera non condiziona in nessun modo quel che sarà in Champions. Rivedrò la partita per capire dove possiamo migliorare, sarà uno scontro troppo importante. Stasera ne abbiamo vita un’altra, ma per dire di aver fatto davvero bene dovremo qualificarci alla prossima edizione“.

Pioli senza fretta e con compostezza: “Niente euforia”

Quanto all’impatto tattico, Pioli ha confermato la sua intenzione di giocare con la difesa a quattro: “Avevo deciso già da prima della partita di Udine di impostare così la tattica. Ho preferito fare qualche cambio perché c’erano evidenti difficoltà e mi piace sperimentare. Non voglio che ci esaltiamo, si è trattata soltanto di una grande prestazione“.

“La Champions è un’altra competizione. Saranno altre due partite impegnative, di grande intensità. Con le caratteristiche che abbiamo possiamo giocarcela in campo aperto. Penseremo al Napoli con la stessa mentalità di oggi”, ha poi concluso il tecnico.