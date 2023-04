PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-MILAN 0-4 | Un Diez al Maradona! Leao oscura Kvara

Pagelle e tabellino match, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, tra gli azzurri e i rossoneri

Un Milan perfetto umilia il Napoli al Maradona. Pioli stravince il duello a distanza con Spalletti.

Perfetta la mossa di mettere Bennacer, più alto, su Lobotka. Gara fantastica di Leao, Tonali, Bennacer e Brahim Díaz. Tra gli azzurri difficile salvare qualcuno

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5 – Attento sui tiri di da fuori nel corso del primo tempo. Se la cava sul calcio defilato di Kim anche se mette i brividi. Poi ci mette la faccia sul tiro di Mario Rui. Sbaglia – non da lui – un passaggio con i piedi ma è perdonato.

Calabria 7 – Tutti lo davano spacciato. Ritorno in campo trovandosi di fronte il giocatore migliore della Serie A sarebbe stato complicato complicato per tutti. Il capitano, invece, sfodera una prestazione attenta e sul

Kjaer 7 – La forma fisica è cresciuta tantissimo e dopo le due partite in Nazionale torna titolare con il Milan e sforna una prova di esperienza e qualità, non andando mai in affanno

Tomori 7 – Partita perfetta per il centrale inglese, che in una stagione di alti e bassi, torna ad indossare i panni del grande difensore, con chiusure sempre precise e ordinate

Hernandez 6,5 – E’ chiamato più a difendere che ad attaccare e con un Leao come quello di stasera può certamente andare ben

Bennacer 8 – Pressa e corre per due, non facendo respirare i centrocampisti azzurri. Lobotka non riesce a ragionare e il Napoli sparisce dal campo. Dall’83’ Bakayoko s.v.

Tonali 8 – E’ il solito leone, recupera tantissimi palloni e da uno di questi nasce l’azione del raddoppio di Leao. Torna quello dello Scudetto, come il suo Milan.

Diaz 8,5 – Come contro la Juventus, torna ad occupare una posizione più decentrata, sulla sinistra e diventa devastante. La partita si sblocca grazie ad un assist davvero fantastico. Una magia finalizzata da Rafael Leao. Poi si mette in proprio con il gol del raddoppio, prima di lasciare il campo al 57′. Dal 57′ Saelemaekers 7,5 – Entra in campo e fa un gol incredibile. Si infila tra le maglie azzurre con una splendida serpentina e batte Meret per il 4 a 0 che di fatto chiude il match. Non contento ci riprova mettendosi ancora una volta in proprio ma stavolta il portiere azzurro è bravo

Krunic 7,5 – Fa tanto lavoro oscuro, dando una mano a tutti i compagni. Da fisicità e compattezza alla squadra. Impossibile per Pioli rinunciarci. Dall’83’ De Ketelaere s.v.

Leao 9 – La voglia di riprendersi il Milan si era vista subito ad inizio settimana, quando ha deciso di anticipare il suo rientro a Milanello. Inizia la partita dando una mano importante alla squadra anche in fase difensiva. E’ lui a sbloccare il match con un tocco sotto perfetto da vero campione. Cala il tris nella ripresa con un sinistro fantastico. Dal 73′ Rebic s.v.

Giroud 6,5 – Il francese fa tutto. Non ha occasioni da gol nel corso del primo tempo ma corre come un ragazzino, sacrificandosi tanto. In avanti fa sentire la sua presenza, giocando di sponda e facendo salire la squadra. Ad inizio ripresa ha un’ottima palla ma il suo mancino sfiora il palo. Dal 73′ Origi s.v.

All. Pioli 9,5 – Vedere un Milan così non fa altro che crescere i rimpianti per un Scudetto scucito dal petto troppo presto ma stasera non è il momento giusto per guardarsi indietro. Oggi i rossoneri sono stati quelli ammirati lo scorso anno. Pioli sfodera la partita perfetta, forse la migliore della sua avventura al Milan.

TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-4

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella; Juan Jesus, Østigård; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zedadka; Lozano, Raspadori, Zerbin. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

GOL: 17′ e 59′ Leao (M), 25′ Brahim Diaz (M), 65′ Saelemaekers

AMMONITI: 35′ Giroud (M), 40′ Lobotka (N), 63′ Krunic (M)

ESPULSI:

Arbitro: Rapuano di Rimini.