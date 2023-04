Lutto nel mondo del calcio: addio a Domenico Cecere

Il mondo del calcio sotto choc per la morte di Domenico Cecere: si è spento all’età di 50 anni l’ex portiere campano

Si trovava a Carinola, in provincia di Caserta, quando un malore lo ha stroncato: è morto all’età di 50 anni l’ex portiere campano Domenico Cecere.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, in carriera ha vestito le maglie di molte squadre, in particolar modo quelle di Messina ed Avellino. Domenico Cecere è stato un portiere iconico dei campionati di Serie B e Serie C, a cavallo tra gli anni Novanta ed il nuovo secolo.

L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia #Cecere per la scomparsa di Domenico, ex portiere biancoverde 💚 — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) April 2, 2023

Ha legato buona parte della sua carriera all’Avellino, difendendo i pali della compagine irpina per cinque anni, tra il 2002 ed il 2007, diventando anche capitano dei biancoverdi. In carriera ha vestito anche le maglie di Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa prima di appendere scarpette e guanti al chiodo per poi intraprendere il percorso da preparatore dei portieri.

Lutto in Campania, è morto il portiere Domenico Cecere

Si trovava a Carinola, nel Casertano, a casa dei suoi genitori quando un infarto lo ha colpito, stroncandolo all’età di 50 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio per Cecere ricordato, in particolar modo, ad Avellino, dove il club si è unito “al dolore della famiglia Cecere per la scomparsa di Domenico, ex portiere biancoverde”.