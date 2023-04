Il grande ritorno di Del Piero: la Juventus lo accoglie

La presenza di Del Piero allo Stadium per la partita contro il Verona non è passata inosservata: si prepara il ritorno in società

Il rientro dalla sosta ha avuto subito un sapore dolce per la Juventus, che contro il Verona ha raggiunto i tre punti, avvicinandosi ancora di più alla zona Champions League. L’abbraccio dello Stadium a Del Piero, poi, non è passato inosservato.

Ogni volta che Alessandro Del Piero torna a Torino i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sognano il suo ritorno in società. Ieri sera i tifosi presenti allo stadio gli hanno dedicato cori a più riprese e l’emozione nei suoi occhi è apparsa evidente. Nel bel mezzo di una delle crisi giudiziarie più importanti della storia del club, poi, lo scenario di un possibile ritorno di ADP in società non è ancora da escludere del tutto, anzi. Nell’ultimo periodo è stato fatto un ulteriore passo in avanti.

Del Piero torna in società: l’abbraccio della Juve

Secondo quanto riferito sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ieri sera sarebbe andato in scena un ulteriore passo in avanti verso il ritorno di Alessandro Del Piero all’interno della Juventus.

Il fatto che negli ultimi mesi l’ex numero ’10’ sia tornato più volte a Torino, dopo anni di assenza, non può essere considerato un caso. Una delle frasi celebri di Del Piero è “un cavaliere non lascia mai la sua Signora” e, nel momento di massimo bisogno, il capitano è tornato a far sentire la propria presenza a tifosi e società.

Non è un mistero che la Juventus stia lavorando ad un riassetto societario, con la ricerca di un direttore sportivo che prosegue a passo spedito: Frederic Massara, al momento, appare il favorito in questo senso. Avere anche una figura come Del Piero, che farebbe da garanzia per i tifosi bianconeri, potrebbe dare maggiore serenità e fiducia al management della ‘Vecchia Signora’. Il nuovo corso della Juve, infatti, potrebbe vedere Alessandro Del Piero tra i suoi protagonisti.