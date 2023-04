HIGHLIGHTS | Il Bologna è straripante: tris all’Udinese

Il Bologna vince in maniera netta contro l’Udinese: tris per la formazione di Thiago Motta che vede l’Europa più vicina

L’Europa non è lontana. Il Bologna abbatte l’Udinese e si porta all’ottavo posto in classifica, a pari punti con la Fiorentina. La squadra di Thiago Motta cala il tris contro i friulani e li supera in classifica.

Un match subito indirizzato con la rete di Posch al secondo minuto e il raddoppio firmato da Moro. L’Udinese non trova la forza di reagire e il Bologna può amministrare senza alcun problema il doppio vantaggio. Si arriva così sul finire all’intervallo con i padroni di casa avanti 2-0.

L’Udinese parte nella ripresa con la voglia di riaprire il match ma dopo appena tre minuti arriva la rete che chiude in maniera definitiva la pratica. E’ Barrow a sigla il 3-0 che è anche il punteggio con il quale si chiude il match.

Bologna-Udinese 3-0: Thiago Motta è ottavo

Il successo consente alla formazione di Thiago Motta di salire in ottava posizione, a parità di punti con la Fiorentina e a quattro lunghezze della Juventus, settima. Successo importante per i rossoblù che non vinceva dal 26 febbraio ed era reduce dai pareggi contro Lazio e Salernitana.

BOLOGNA-UDINESE 3-0: 3′ Posch (B), 12′ Moro (B), 48′ Barrow (B)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44**, Bologna* e Fiorentina 40*, Udinese* 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19*, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione